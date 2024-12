Whatsapp, come scoprire dove si trova un tuo contatto: non serve neanche che ti condivida la posizione

Volete sapere come fare per scoprire dove si trova un vostro contatto WhatsApp, senza neanche condividere la vostra posizione? Vi spieghiamo il procedimento.

WhatsApp è diventata una delle app di messaggistica più scaricate e usate degli ultimi anni, grazie alla quale, la comunicazione con amici e parenti non è mai stata così semplice. Non soltanto in Italia, ma potrete mantenere i contatti anche con i vostri contatti residenti all’Estero.

Il bello di questa app è quello di poter scrivere e chiamare a persone da tutte le parti del mondo, l’importante che sia voi che loro abbiate la stessa applicazione scaricata sul vostro smartphone, senza dover pagare nulla, visto che almeno per il momento, questo programma è gratis.

Nel corso degli anni sono stati molteplici i cambiamenti, in quanto la tutela della privacy per gli iscritti è fondamentale per i proprietari dell’app eppure voi lo sapevate che si può scoprire dove si trova un vostro contatto senza che questo condivida la sua posizione?

I nuovi aggiornamenti di WhatsApp

WhatsApp rilascia molto spesso degli aggiornamenti utili per la correzione di eventuali bug, delle versioni precedenti. Alla fine è tutta una questione di codici e può sempre capitare che l’implementazione di una nuova funzione, possa andare in crash con una già esistente. Per questo i suoi sviluppatori sono sempre in continuo aggiornamento.

Motivo per cui, vi conviene sempre scaricare l’ultima versione in corso, in quanto non è soltanto una questione di sicurezza, ma anche di utilizzo delle nuove funzioni. Per esempio, ultimamente è possibile utilizzare un proprio avatar, nonché inserire filtri ed effetti durante le videochiamate, la loro raccolta di emoticon ed emoji è aumentato e così via.

Come scoprire la posizione di un contatto

Dopo aver letto un articolo riportato da money.it, molti utenti hanno iniziato a preoccuparsi in merito alla propria privacy, visto che secondo le indicazioni lette, sarebbe possibile scoprire dove si trova un vostro contatto senza che questo condivida la posizione con voi. Se da una parte, questa possibilità, se confermata ovviamente, potrebbe essere un aiuto in caso di persone scomparse, dall’altra, potrebbe essere molto inquietante.

Noi vi spieghiamo come fare, più che altro per conoscenza personale ma assolutamente non è un incentivo da parte nostra a provarci, essendo eticamente scorretto. Speriamo dunque che gli sviluppatori di WhatsApp possano correre ai ripari per questo buco di sistema (nel caso fosse possibile realmente). Detto ciò, secondo il sito dunque, per sapere dove si trova un vostro contatto, dovrete aprire WhatsApp Web direttamente dal vostro browser (non scaricare l’app sul pc), avviare una conversazione con un vostro contatto specifico, aprire il prompt dei comandi e digitare il comando “netstat-an”. A questo punto, dopo aver dato invio, otterrete l’indirizzo IP, il cui numero dovrete inserirlo nel localizzatore di indirizzo IP di Google e avrete una posizione approssimativa di dove si trova il vostro contatto. Non sappiamo se questo trucco possa funzionare o meno, ma vi sconsigliamo di utilizzarlo per scopi illeciti.