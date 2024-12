Agenzia delle Entrate, la comunicazione ora è ufficiale: si cerca personale su tutta Italia | 340 posti disponibili immediatamente

L’Agenzia delle Entrate sta cercando personale in tutta Italia, la notizia è ufficiale. Si sono liberati 340 posti, vi conviene iniziare a studiare quindi, se volete lavorare con loro.

La ricerca del lavoro è un argomento molto spinoso, soprattutto negli ultimi decenni, dove sono molteplici i cittadini che ne lamentano la mancanza per tutti. Togliendo quella fetta di persone che per tutta una serie di motivi non sta cercando lavoro attivamente, ce ne sono anche moltissime che si candidano a tutte le posizioni che trovano online.

Le cause della mancanza di lavoro sono molteplici, così come i requisiti che molto spesso sbarrano la strada anche ai più volenterosi, come per esempio età, titolo di studio e competenze particolari. Per questo sono molti che sperano sempre di riuscire a entrare nel pubblico, in vista soprattutto delle agevolazioni presenti rispetto che al privato.

Se siete alla ricerca di una nuova mansione o semplicemente volete cambiare vita, sappiate che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato una comunicazione ufficiale, in quanto si cerca personale in tutta Italia, si sono liberati ben 340 posti da impiegare.

Come prepararsi al meglio per il concorso

Come per tutti i concorsi, anche questi plurimi indetti dall’Agenzia delle Entrate, prevede più prove per cercare di essere assunti dall’ente pubblica. Bisognerà quindi studiare sui testi che usciranno in merito proprio alla suddetta possibilità, generalmente preparandosi sulle domande di cultura generale e sugli argomenti visionabili nel bando. Inoltre bisognerà esercitarsi con svariate simulazioni d’esame, sia quelle che trovate insieme ai testi, sia quelle online.

Molto spesso ci sono delle app che vi aiutano in questo senso, un po’ come i quiz per prepararsi all’esame di scuola guida. Chi supererà le varie prove scritte, in quanto potrebbe esserci la prima di scrematura, qualora i numeri dei candidati superasse di gran lunga quella ipotizzata, potrà accedere alla prova orale e infine essere inseriti in graduatoria. Per questo motivo fareste meglio a visionare il bando completo e iniziare a prepararvi già da adesso, in quanto la competizione quando ci sono queste offerte di lavoro, è decisamente massiccia.

340 posti liberi per lavorare all’Agenzia delle Entrate

Come dicevamo, l’Agenzia delle Entrate, come comunicano da concorsipubblici.net, sarebbe in procinto di aprire un maxi concorso, per occupare ben 340 posti in svariati settori. Precisamente l’ente avrebbe bisogno di 150 funzionari per le attività fiscali internazionali, 60 per i servizi logistici, 6 per l’analisi delle banche dati patrimoniali e immobiliari, 49 per la gestione di gare e contratti pubblici, per la prevenzione della corruzione e protezione dei dati, 8 per il monitoraggio e l’analisi degli acquisti e 67 per la contabilità, bilancio e controllo di gestione.

Sarà previsto un altro concorso anche per la copertura di 20 dirigenti in seconda fascia. Per sapere maggiori dettagli dovrete recarvi sul sito dell’Agenzia delle Entrate e visionare i vari bandi con il programma completo, in modo da visionare i requisiti e le modalità di selezione.