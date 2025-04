“Sport, Legalità e Solidarietà: Un Pomeriggio di Cuori Uniti in Via Teatro Greco”

Sabato scorso il centro pastorale San Filippo Neri di via Teatro Greco ha vissuto un pomeriggio indimenticabile all’insegna dell’attività fisica, dell’impegno civile e della condivisione. L’evento, organizzato in collaborazione con Corri Catania, ha visto in prima linea il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, affiancato dai dirigenti Grazia Pennisi e Massimo Tranchida, insieme a numerose associazioni e personalità dello sport e del volontariato.

Tra gli ospiti d’onore l’olimpionico di pugilato Salvo Cavallaro, del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, che ha coinvolto i giovani della Cavallaro Boxing Team in esibizioni mozzafiato. Non sono mancati i reparti speciali della Polizia di Stato: gli artificieri, con il loro robot demolitore, e l’Unità Cinofila, con i labrador Yuco e Ugo, hanno affascinato i presenti con dimostrazioni pratiche di intervento e addestramento. Accanto a loro, la Croce Rossa Italiana di Catania ha allestito postazioni informative per promuovere il progetto “Auto della Donazione”.

Il direttore dell’oratorio, Giuseppe Salamone, ha ricevuto in dono dai pugili gli iconici guantoni autografati, simbolo di un’alleanza tra sport e crescita educativa. Il Questore Bellassai ha inoltre consegnato agli adolescenti zainetti e magliette marchiate Corri Catania, frutto della campagna “Dona una Maglietta”, sostenuta da numerosi partner locali.

Hanno partecipato all’iniziativa, tra gli altri, il presidente nazionale Salvo Spinella del Panathlon Italia, il presidente del Panathlon Catania Puccio Gennarino, Fabio Pagliara per la Fondazione SportCity con il responsabile regionale Giuseppe Leanza, oltre ai rappresentanti di Gema Spa, Squibb e Digital Solution.

L’appuntamento non si esaurisce qui: domenica 11 maggio Corri Catania tornerà in strada con una corsa-camminata beneficiaria del progetto “Auto della Donazione” per la Croce Rossa di Catania, alla presenza della presidente Agata Lanteri e dei suoi volontari. I kit di partecipazione – con borsa, t-shirt ufficiale e pettorale – sono già disponibili nei Corri Catania Point di Catania e provincia, al costo simbolico di 5 euro, presso librerie, palestre, parafarmacie e numerosi altri punti di distribuzione sul territorio. Non mancate!