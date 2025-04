Abusivismo commerciale a San Giovanni Galermo: maxi-blitz con sequestri e sanzioni

La Polizia di Stato di Catania, con gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Stradale, il Corpo Forestale della Regione Siciliana e i settori “Annona” e “Viabilità” della Polizia Locale, ha condotto un’operazione straordinaria contro l’abusivismo commerciale nel quartiere di San Giovanni Galermo a tutela dei commercianti in regola e della salute dei consumatori: in via San Giovanni Battista e in via Ustica due venditori ambulanti di ortofrutta e prodotti ittici sono stati sanzionati per mancanza delle autorizzazioni e occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre il Corpo Forestale ha contestato la carenza dei documenti di tracciabilità, sequestrando e distruggendo 20 kg di pesce e 272 kg di frutta e verdura, poi donati in beneficenza; in via Galermo un pescivendolo è stato multato per irregolarità nella tracciabilità del pescato con il sequestro e la distruzione di 11 kg di pesce e sanzioni per 4.116 €, mentre in un panificio sono stati scoperti farine, lievito e pasta scaduti posti in vendita, con il sequestro di 400 kg di prodotti e sanzioni per 3.500 €; durante tutta l’azione sono stati allestiti posti di controllo fissi e dinamici che hanno permesso l’identificazione di 110 persone (30 già note alle forze di polizia) e il controllo di 50 veicoli, mentre la Polizia Stradale, coadiuvata dal settore “Viabilità” e dal Reparto Prevenzione Crimine, ha elevato 15 verbali per infrazioni al codice della strada (6 per sosta vietata, 2 per guida senza patente, 2 per mancanza di copertura assicurativa e 5 per assenza del casco), ribadendo l’impegno della Questura per il rispetto della legalità commerciale e della sicurezza pubblica.

