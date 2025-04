Schifani lancia una task force per attrarre investimenti in Sicilia: “Siamo al fianco di chi crea lavoro”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato la creazione di una task force per attrarre investimenti in Sicilia. L’iniziativa, come ha spiegato il governatore, rappresenta uno strumento per promuovere politiche, fonti di finanziamento e sburocratizzazione per chi desidera avviare attività economiche nell’isola. “Il mio governo è dalla parte di chi investe e crea lavoro in Sicilia”, ha affermato Schifani, commentando l’approvazione da parte della Giunta dello schema di decreto che istituisce la task force. Il provvedimento ora sarà inviato alla commissione Bilancio dell’Ars per il parere previsto dalla legge.

La task force, voluta dall’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, è uno dei principali strumenti del governo regionale per favorire lo sviluppo degli investimenti privati. Tra le misure annunciate ci sono incentivi per le aggregazioni tra imprese e la creazione di aree a burocrazia semplificata, attualmente in discussione all’Assemblea regionale siciliana. La task force sarà composta da cinque esperti con almeno dieci anni di esperienza in ambito giuridico, economico e finanziario, con il compito di attrarre investitori esterni e agevolare i processi di insediamento delle imprese.

Inoltre, l’organismo avrà il compito di divulgare le agevolazioni nazionali e regionali, offrendo supporto tecnico agli investitori e promuovendo il coordinamento tra gli enti pubblici. Il coordinatore dell’organo sarà affiancato dai membri del comitato, ognuno dei quali avrà responsabilità specifiche all’interno di un programma annuale che dovrà essere in linea con gli obiettivi di politica economica del governo.

L’incarico avrà una durata di tre anni, con un compenso di 60mila euro all’anno per ciascun esperto. Inoltre, sarà istituito un comitato scientifico di supporto, composto da venti membri scelti tra il governo e le associazioni imprenditoriali e sindacali, che lavoreranno a titolo gratuito.