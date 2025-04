Bando per il Supporto Strategico alla Candidatura di Catania a “Capitale Italiana della Cultura 2028”

Il Comune di Catania ha ufficialmente avviato la procedura per individuare un operatore economico qualificato che affianchi la città nel percorso di candidatura a “Capitale Italiana della Cultura 2028”. Con la pubblicazione di un avviso pubblico, l’Amministrazione intende selezionare un partner in grado di offrire un supporto tecnico e strategico a 360 gradi: dall’analisi del contesto territoriale e socio-economico fino alla definizione di un concept culturale forte e distintivo, capace di valorizzare le ricchezze storiche, artistiche e sociali di Catania.

Il soggetto prescelto lavorerà a stretto contatto con la Direzione Cultura e con la Cabina di Regia comunale, garantendo la progettazione e l’attuazione di processi partecipativi volti a coinvolgere enti istituzionali, imprese, associazioni e cittadini. Nel dettaglio, la collaborazione comprenderà la mappatura delle risorse culturali e creative del territorio, la costruzione di un tema guida coerente con gli obiettivi ministeriali, l’elaborazione di una narrazione identitaria e di una visione strategica condivisa, nonché la stesura del dossier di candidatura. Quest’ultimo dovrà includere il programma culturale pluriennale, il piano economico-finanziario e l’organizzazione delle attività, ed essere consegnato nei formati cartaceo e digitale entro i termini stabiliti.

Parallelamente, l’operatore si occuperà dell’apparato visivo e comunicativo, ideando logo, grafica, sito web dedicato e piano di comunicazione integrata sui canali social e tradizionali, con l’obiettivo di promuovere la candidatura a livello nazionale e internazionale. Sarà inoltre responsabilità del fornitore definire indicatori di monitoraggio e strumenti di valutazione dell’impatto culturale, economico e sociale del progetto, garantendo trasparenza e rendicontazione costante.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12:00 dell’8 maggio 2025, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Comune di Catania. L’Amministrazione invita a presentare proposte operatori con comprovata esperienza in progettazione culturale, stakeholder engagement e gestione di candidature per Capitali della Cultura, affinché Catania possa candidarsi con forza e determinazione al titolo per il sessennio 2028.