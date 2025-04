One Day Music Festival 2025: Catania in Festa alla Playa del Primo Maggio

Catania è pronta ad accendere i riflettori sulla sedicesima edizione del One Day Music Festival, l’evento open air più atteso del Sud Italia. Mercoledì 1° maggio 2025, la Playa diventerà il palcoscenico di una grande festa musicale, capace di richiamare migliaia di giovani da tutta la Penisola. “Abbiamo registrato fino a 14.000 partecipanti — sottolinea Enrico Gambadoro, responsabile comunicazione — con un pubblico non solo siciliano, ma anche proveniente da regioni vicine. Il festival è un traguardo importante per Catania, frutto dell’entusiasmo di una squadra di giovani imprenditori del settore musicale”.

Il cartellone dell’edizione 2025 è un mix esplosivo di generi e proposte: dalla trap all’hip hop, dalla techno all’indie pop. Tra gli headliner figurano Baby Gang, star della scena trap italiana; Charlie Sparks, astro nascente della hard techno britannica; Kid Yugi, rapper rivelazione già al fianco di Mace, Franco126 e Izi; e Kölsch, maestro internazionale della techno melodica. Accanto a loro, le nuove leve: Sayf (talento italo-tunisino), Massano (promessa della melodic techno), Diss Gacha (voce emergente di Torino) e la dj-producer portoghese Biia con i suoi set visionari.

Per la prima volta il One Day apre le porte all’indie pop, ospitando il collettivo BNKR44, l’artista toscano Low-Red e la cantautrice Sally Cruz, voci fresche del panorama indipendente italiano. Non mancheranno inoltre installazioni, aree interattive e progetti a cura dei partner, per trasformare il festival in un’esperienza a 360° sul mare, con lo storico Afrobar e l’Etna a fare da sfondo. I biglietti sono già in vendita su Online Ticket SMS e acquistabili con Carta Cultura; tutte le informazioni su line‑up, orari e servizi sono sul sito www.onedaymusic.net. Buon Primo Maggio… in musica!