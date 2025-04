Armi da guerra e oltre 19 kg di droga: arrestato 40enne a Catania, convalidata la custodia cautelare in carcere

Arrestato a Catania un uomo di 40 anni, sorpreso in flagranza di reato per detenzione illegale di armi da guerra e da sparo, oltre che per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nell’ambito di attività ordinarie di contrasto alla criminalità diffusa e al traffico di droga, attraverso perquisizioni eseguite in due immobili nella disponibilità dell’uomo. Nel primo appartamento, situato nel quartiere San Cristoforo, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato 2,3 kg di cocaina, suddivisi in due panetti, e un borsone contenente un arsenale: una pistola tipo revolver con 5 cartucce calibro 38 Special, un fucile semiautomatico con caricatore e 30 cartucce calibro 7.29×39, una pistola mitragliatrice Skorpion con 19 cartucce calibro 7.65, un Kalashnikov privo di segni distintivi con caricatore e 28 cartucce calibro 7.62×39, oltre a un sacchetto con 43 cartucce. La successiva perquisizione presso l’abitazione di residenza ha portato al sequestro di altri 7 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 8,052 kg, e diversi involucri contenenti eroina, per un totale lordo di 9,380 kg. In seguito al sequestro del materiale e alle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Catania – Piazza Lanza. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

