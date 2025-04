Papa Francesco, la profezia di Nostradamus si è avverata | In Vaticano salta l’allarme: “è l’ultimo pontefice prima dell’Apocalisse”

Torna in auge Nostradamus dopo la morte di Papa Francesco, la sua ennesima profezia mette i brividi. Cosa ha scritto.

Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires nel 1936, intraprese la sua carriera ecclesiastica entrando nell’ordine dei Gesuiti. La sua dedizione e il suo impegno sociale lo portarono a ricoprire ruoli di crescente importanza all’interno della Chiesa cattolica argentina. Nel 1998, fu nominato arcivescovo di Buenos Aires e, nel 2001, creato cardinale da Giovanni Paolo II.

Nel 2013, dopo le dimissioni di Benedetto XVI, il conclave elesse Bergoglio come 266º papa della Chiesa cattolica, scegliendo il nome di Francesco. La sua elezione segnò un momento storico, essendo il primo papa proveniente dal continente americano e il primo gesuita a salire al soglio pontificio.

Il pontificato di Francesco è stato caratterizzato da un forte impegno per la giustizia sociale, la tutela dell’ambiente e il dialogo interreligioso. Ha promosso riforme significative all’interno della Chiesa, cercando di renderla più trasparente e vicina alle persone. La sua voce si è levata con forza contro le disuguaglianze, le guerre e l’indifferenza.

La sua morte, ha suscitato un’ondata di commozione in tutto il mondo. La sua eredità è quella di un papa che ha saputo incarnare i valori del Vangelo con autenticità e coraggio, lasciando un segno indelebile nella storia della Chiesa e dell’umanità.

Le profezie di Nostradamus

Michel de Nostredame, latinizzato come Nostradamus, fu un farmacista e astrologo francese del XVI secolo. La sua fama è principalmente legata alla sua opera più celebre, “Les Propheties”, una raccolta di quartine poetiche che, secondo molti, conterrebbero predizioni sul futuro del mondo. Pubblicate a partire dal 1555, queste profezie sono state oggetto di innumerevoli interpretazioni.

Tra le profezie spesso citate come avverate vi è quella che molti identificano con l’ascesa di Adolf Hitler. La quartina che recita “Dalle profondità dell’Occidente d’Europa,/Da povera gente un giovane bambino nascerà,/Che con la sua lingua sedurrà una gran truppa;/Il suo rumore si estenderà verso Oriente”. Un’altra profezia spesso indicata come realizzata è quella collegata agli attentati dell’11 settembre 2001, con versi che alcuni interpretano come la caduta di torri gemelle in una grande città.

Nostradamus e Papa Francesco

La recente scomparsa di Papa Francesco ha riacceso l’interesse verso le profezie di Nostradamus, in particolare quelle riguardanti gli ultimi pontefici. Alcuni interpreti delle sue quartine vedono in Benedetto XVI la figura del “Papa straniero” e in Francesco quella del “Papa vecchio“, eletto in età avanzata.

Questa lettura ha alimentato speculazioni sull’imminente avvento di un enigmatico “Papa Nero“, la cui elezione sarebbe, secondo queste interpretazioni, presagio di eventi catastrofici. Tra i nomi che circolano come papabili, spiccano effettivamente figure provenienti dal continente africano, un elemento che per alcuni osservatori si aggiungerebbe al quadro delle antiche profezie, pur rimanendo queste ultime oggetto di interpretazioni soggettive e non verificabili.