Università di Catania: indette le elezioni per il nuovo rettore per il sessennio 2025-2031

Catania si prepara a scegliere il nuovo rettore per il prossimo sessennio accademico, 2025-2031. Il decano dei docenti, Biagio Ricceri, ha firmato questa mattina il decreto che ufficializza l’apertura delle elezioni all’Università di Catania. Le candidature dovranno essere presentate entro il 19 maggio e saranno rese pubbliche il giorno successivo.

Il processo elettorale prevede che, nelle prime tre votazioni, il candidato debba ottenere la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto per essere eletto. La prima votazione è fissata per il 23 giugno, mentre le eventuali seconda e terza tornate si svolgeranno rispettivamente il 26 e il 30 giugno. Se nessun candidato raggiungerà il quorum richiesto, si procederà al ballottaggio tra i due più votati della terza votazione. Il ballottaggio è in calendario per il 3 luglio.

Nel frattempo, dal 26 maggio al 16 giugno, si terranno incontri pubblici all’interno delle aule dell’Ateneo, durante i quali i candidati presenteranno i propri programmi alla comunità accademica.

All’elezione potranno partecipare con diritto di voto tutti i docenti dell’Ateneo, il personale tecnico-amministrativo in servizio (con un voto ponderato al 20%) e i rappresentanti degli studenti presenti negli organi collegiali dell’università, come il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione e le Commissioni paritetiche, sia dipartimentali che di Scuola.

A guidare la commissione elettorale sarà lo stesso decano Biagio Ricceri, affiancato dal professore associato Pierluigi Catalfo, dalla ricercatrice Giorgia Agata Rita Costanzo, dalla rappresentante del personale tecnico-amministrativo Ione Zuccarello e dalla studentessa Alice Ferlauto.