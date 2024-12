“Lei è un lurido: devo farle la multa” | Codice della strada: passata la sanzione per l’auto sporca

Attenzione alla tua auto sporca. Da adesso il Codice della Strada prevede una legge assurda: potrai essere multato per questo.

Quando si è alla guida di un veicolo è sempre bene prestare la massima attenzione alle regole previste dal Codice della Strada. Essere sanzionati è veramente facile e, spesso e volentieri, il costo da pagare può essere molto alto. In queste ore, è divenuta virale la notizia che vedrebbe la nostra auto sporca un serio problema.

Ma come mai? E come può la cosa essere vista come un pericolo per il Codice Stradale? Scopriamolo subito assieme.

Quando si decide di prendere la patente e guidare un veicolo, niente può essere mai sottovalutato. Purtroppo ogni minima distrazione potrebbe essere la causa di una sanzione, del ritiro della patente o della sottrazione dei punti. Onde evitare ogni tipo di problema, è fondamentale memorizzare le leggi previste all’interno del Codice della Strada. Tuttavia, esistono alcune regole che un guidatore non potrebbe mai immaginarsi.

Tu, ad esempio, sapevi che la tua auto sporca potrebbe essere motivo di una sanzione salatissima? Eccoti spiegato il perché.

La regola prevista all’interno del Codice Stradale

Come detto precedentemente, il Codice Stradale dovrebbe essere l’ABC del guidatore. Oltre però alle classiche regole, che possono essere non guidare in stato di ebrezza, superare i chilometri orari di velocità e quant’altro, ne esistono alcune più sconosciute. Questo perché, spesso e volentieri, neanche durante le lezioni fatte a scuola guida possono avercele insegnate e dunque rimangono un segreto per moltissimi guidatori.

Senza saperlo, parcheggiando la tua auto sporca, potresti aver commesso un reato stradale. Ecco dunque perché dovresti correre all’autolavaggio più vicino.

Ecco perché non parcheggiare più un auto sporca

Nella nostra nazione (e non solo) è prevista una multa per le auto troppo sporche. Ebbene sì, in città come Venezia Mestre, i cittadini non possono parcheggiare un veicolo in queste condizioni. Questo perché la Polizia Municipale avrà tutto il diritto di multarli e la ragione non è poi così sbagliata. Guidare un veicolo sporco potrebbe infatti limitare la vista del guidatore, sopratutto nel caso in cui il parabrezza sia particolarmente appannato. Attraverso questa sanzione il soggetto si ricorderà dunque di quanto sia fondamentale che il veicolo sia sempre in grado di facilitare la guida e non di ostacolarla.

Insomma, se dovessi sentirti dire: “Lei è un lurido: devo farle la multa” non potrai certamente provare a controbattere la cosa!