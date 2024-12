Gratta e Vinci, in questo modo la vittoria è quasi matematica: il trucchetto che conoscono solo i tabaccai

Veramente esiste un metodo considerato quasi matematico per poter vincere al Gratta e Vinci? C’è chi sostiene di sì e questo trucchetto lo conoscerebbero i tabaccai, cerchiamo di scoprirlo insieme.

C’è qualcosa di romantico nel giocare al Gratta e Vinci o in tutti gli altri metodi di gioco d’azzardo, considerati legali. Ogni cittadino che prova ad affidare a questo metodo, che si basa sulla probabilità matematica, la possibilità di “cambiare le proprie stelle” come dicevano ne, Il destino di un Cavaliere è qualcosa di sensazionale.

Ogni volta che si “gratta” o si danno “i numeri”, c’è una possibilità su un milione di sentirsi per una volta l’eccezione e non la regola. Alla fine è tutta una questione di fortuna, c’è a chi va bene e a chi va male. C’è chi ha addirittura i propri gesti scaramantici prima di giocare, gli orari o i giorni preferiti e anche il tabaccaio di fiducia da cui andare.

A tutti gli amanti di questo hobby, potrebbe quindi far piacere sapere, che ci sarebbe un metodo, diventato virale, per cui al Gratta e Vinci la vittoria sarebbe assicurata. Lo dicono anche i tabaccai, sarà così?

Giocare con responsabilità

La speranza è l’ultima a morire dicono, motivo per cui, sono molti coloro che cercano di sfidare la Dea Bendata al gioco d’azzardo legale, che sia il Gratta e Vinci, il Lotto e così via. Finché si pratica questo hobby in maniera sporadica, cercando il brivido e l’adrenalina dell’attesa, non c’è nulla di male. È quando tutto questo diventa patologico e un’ossessione che non va più bene, in quanto il gioco crea dipendenza, lo sanno tutti.

Non si può affidare a un metodo in cui tutto si basa sulla statistica, probabilità e alla matematica, il proprio conto in banca, in quanto sono pochi coloro che realmente vincono una cifra consistente, tanto alta da ripagarli di tutto quello che hanno giocato negli anni. Se conoscete qualcuno che è caduto nella trappola del “più gioco più spero di vincere”, cercate di aiutarlo e fatelo parlare con uno specialista, in quanto i danni da gioco sono elevati.

Il trucchetto del Gratta e Vinci

Siamo qui oggi a sfatare un mito, in quanto puntualmente, nel periodo natalizio, sui social esce la teoria secondo il quale ci sarebbe un trucchetto, conosciuto addirittura dai tabaccai che vi farebbe avere la vittoria assicurata con il Gratta e Vinci. Secondo “gli esperti” dunque, dovreste provare a giocare biglietti singoli in tabaccherie differenti, in modo da poter avere biglietti sempre di serie diverse. Inoltre c’è chi sostiene che se si cercano i tagliandini appena rilasciati, si avrebbe molta più possibilità di vittoria, rispetto agli altri.

Che dire, se fosse così facile, non credete che tutti avrebbero già vinto? La verità è una sola, nessuno vi vieta di giocare e sperare, d’altronde il famoso “colpo di fortuna” spesso arriva agli audaci. Ma non fate diventare questa speranza un modo per rovinarvi la vita, insomma non riversate tutte le vostre speranze di cambiare la vostra vinta, con un Gratta e Vinci. Semplicemente, alcune volte, i soldi che andreste a spendere in questo gioco, provate a metterli nel vostro libretto di risparmio. Qualcosa cambierà sicuramente anno dopo anno, non credete?