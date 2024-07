Furia Valeria Marini: “Pronta alla rissa” | É accaduto al matrimonio di Simona Ventura

In questi giorni è accaduto l’impensabile durante il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Valeria Marini era pronta alla rissa.

Pochi giorni fa si sono celebrate le nozze della conduttrice Simona Ventura e del giornalista Giovanni Terzi. Tra gli invitati anche la cara amica Valeria Marini che ha fatto simpaticamente parlare di sé. Ma ecco cosa è accaduto e perché tutti quanti ne stanno parlando in queste ore.

Dopo un duro periodo vissuto, Simona Ventura è riuscita ad avere finalmente un momento di serenità con il suo Giovanni Terzi.

I due hanno dunque celebrato il loro amore e le immagini hanno emozionato tutti quanti. Dopo un matrimonio finito male con Stefano Bettarini, la conduttrice ha riscoperto questo profondo sentimento con il giornalista e la coppia sembra affiatatissima. Il matrimonio è divenuto subito virale sui social e, dalle immagini, è emerso un dettaglio che ha attirato l’attenzione di tutti quanti. La mitica Valeria Marini avrebbe fatto un gesto che non è passato indifferente e che sui social è stato chiacchieratissimo.

Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto durante il matrimonio di Simona e Giovanni e perché non si sta parlando d’altro.

Il meraviglioso matrimonio di Simona e Giovanni

L’evento si è tenuto all’interno del parco del Grand Hotel di Rimini ed è stato organizzato dal volto di Real Time Enzo Miccio. La coppia si è mostrata sorridente mentre si scambiava le fedi e si faceva le promesse. Tra gli invitati c’erano moltissimi volti dello spettacolo, i quali hanno condiviso sui social le immagini della bellissima Simona nel suo abito da sposa e del suo Giovanni.

Durante la festa successiva alla celebrazione, Valeria Marini ha sicuramente attirato l’attenzione di tutti quanti!

Non Valeria Marini pronta alla rissa per prendersi il bouquet di Simona Ventura come in un Grande Fratello qualsiasi ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/Gt5OhNoMk6 — Soggetto Smarrito (@soggsmarrito) July 7, 2024

Il lancio del bouquet tanto chiacchierato

Dalle immagini circolate sui social si vede la sposa posizionata sopra ad un palco, con molteplici volti dello spettacolo alle sue spalle. Simona ha poi lanciato il suo bouquet e, tra la folla, si vede la showgirl Valeria Marini sbracciarsi per prendere per prima il mazzo. Quando poi finalmente cade tra le sue mani, la donna comincia a gridare e a ridere contenta. Sui social hanno subito commentato con: “Non Valeria Marini pronta alla rissa per prendersi il bouquet di Simona Ventura come in un Grande Fratello qualsiasi”.

Insomma, la mitica Valeria è riuscita a farsi notare anche durante questo momento e i fan della donna sono impazziti dalle risate per il suo entusiasmo! Chissà se adesso sarà lei la prossima a sposarsi.