Vacanze rovinate per migliaia di italiani: prenotano l’hotel e svuotano i loro conti

Allerta per tutti coloro che hanno prenotato una vacanza durante l’estate. La nuova truffa potrebbe svuotare il conto corrente.

L’estate è il periodo perfetto per prenotare una vacanza e staccare un po’ dopo i mesi di lavoro. Eppure, proprio in queste ultime settimane, sta circolando una nuova truffa in rete che ha messo a dura prova tutti i viaggiatori d’Italia. Inciampare in questo imbroglio potrebbe costare molto caro e qualcuno ha persino visto il proprio conto corrente svuotato. Ecco dunque perché stare attenti quando si prenota un hotel e come raggirare questi malviventi della rete.

Purtroppo il mondo del web è diventato sicuramente un luogo ricco di insidie e truffe.

Ogni giorno moltissime persone vengono raggirate da alcuni malviventi della rete e, spesso e volentieri, non vengono neanche risarcite del denaro rubato. Purtroppo le truffe online si sono sempre più raffinate e riconoscerle non è poi così facile come si possa pensare. Oltretutto adesso possono avvenire non solo sui social media, ma anche su piattaforme di prenotazione come Booking.

Ma ecco nel dettaglio qual è il modus operandi di questi truffatori e perché migliaia di italiani potrebbero avere le vacanze rovinate.

In che cosa consiste la truffa su Booking

I criminali informatici questa volta hanno preso di mira la piattaforma di prenotazione online più utilizzata al mondo: Booking. Questi hacker, fingendo di essere dei proprietari di case o alberghi, hanno ingannato moltissimi utenti. Purtroppo questo risulta essere il periodo migliore per loro per imbrogliare tutti i viaggiatori che vogliono concedersi un periodo di relax. Bisogna sottolineare che ovviamente Booking non c’entra niente con questo imbroglio e che rimane una delle piattaforme più sicure per prenotare una vacanza.

Ecco però nel dettaglio quale messaggio di phishing viene inviato ai malcapitati per essere imbrogliati.

Quale messaggio viene inviato dai truffatori

Dopo aver prenotato una vacanza su Booking, in queste ore è capitato che molteplici utenti ricevessero un messaggio con su scritto: “Prenotazione cancellata a causa di un problema con la carta di credito”. Il povero malcapitato, dopo aver letto il nome dell’hotel o dell’appartamento, può credere in questo terribile imbroglio e cliccare su link inviato per risolvere la situazione. Il problema è che, non appena inserisce tutti i propri dati personali e sensibili, il truffatore svuota nell’immediato il suo conto corrente. In molti si sono visti sparire fino a 1.500€ dal proprio conto corrente e la cosa ha certamente messo in allerta tutti quanti.

Insomma, se dovessi ricevere anche tu un messaggio simile, contatta immediatamente Booking e fatti dare qualche delucidazione in più! Non cascare nell’imbroglio.