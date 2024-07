Trappole per Ladri: le ho preparate in pochi minuti a costo zero | Gli intrusi scapperanno a gambe levate

Così non temerai più i ladri, il metodo è incredibile. Scopriamo insieme come costruirle.

Soprattutto durante i mesi estivi, i ladri sono in azione per svaligiare appartamenti e case private. Durante la bella stagione, infatti, è più probabile che si sia fuori casa per le vacanze, per un weekend fuori porta o che semplicemente si esca di più per una passeggiata serale o per prendersi il gelato in famiglia.

Molti, quindi, vivono questa stagione con l’angoscia di rientrare a casa e di trovarsela completamente sottosopra, quindi di dover iniziare tutta la trafila della denuncia degli oggetti rubati e dei documenti, così come della sistemazione di quanto è stato spostato alla ricerca di qualche bene da rubare.

Oggi, però, vi diamo dei consigli utili per quanto riguarda la tutela della propria casa dall’avvento dei ladri: ci metterai pochi minuti ma ti assicurerai che nessuno ti toccherà nulla.

Così i ladri non ci penseranno neanche più: il metodo definitivo

Oggi parliamo delle trappole anti intrusione, strumenti legali ma soggetti a delle restrizioni relative alle modalità d’uso. Queste servono a ostacolare chiunque voglia entrare in casa per portarsi via dei beni privati e si distinguono in due tipologie. Ci sono quelle invisibili, che quindi vengono installate in modo che i ladri non le vedano e quindi se ne trovino incastrati senza rendersene conto e ci sono quelle visibili, finalizzate quindi a scoraggiare qualsiasi malintenzionato dal provare a introdursi in quel determinato appartamento.

La cosa più importante, comunque, è che queste trappole non possano in alcun modo causare un danno alla salute o alla sicurezza altrui, anche del ladro e che ci sia proporzionalità tra l’offesa che arrecano e il bene da difendere. Inoltre, per essere del tutto sicuri che siano a norma di legge è meglio che questi dispositivi siano del secondo tipo, quindi siano ben visibili dal ladro.

Come installare le trappole

Per installare queste trappole anti intrusione ci si può affidare a un esperto di antifurto, che possa suggerire al cliente la soluzione migliore in base alle sue esigenze e alle caratteristiche dell’immobile da tutelare. Un esempio è quello delle videocamere a circuito chiuso o le fotocellule che, al passaggio di una persona, fanno scattare una sirena forte e fastidiosa: questa da un lato dà fastidio all’eventuale ladro che si è introdotto in casa e, dall’altro, attirano l’attenzione altrui, quindi dei vicini o dei passanti.