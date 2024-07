Maria De Filippi richiamata d’urgenza: vacanze interrotte | Pier Silvio ha deciso

Deve tornare subito a casa, Maria De Filippi è stata richiamata d’urgenza

Qualcuno la considera la regina di Mediaset e, in effetti, è difficile non concordare. Maria De Filippi, infatti, ha ideato e prodotto alcuni dei programmi più di successo della rete. Sua l’idea e la “maternità” di Uomini e Donne e di C’è posta per te, ad esempio, che ancora oggi macinano ascolti incredibili nonostante non siano affatto format nuovi.

Suo anche il progetto di Amici, talent show che oggi sforna cantanti e ballerini di talento che poi popolano le trasmissioni più importanti e svettano nelle classifiche di vendita. E c’è sempre lei, anche se questa volta solo dietro le quinte, anche nel programma estivo più seguito di sempre, Temptation Island.

Oggi probabilmente Maria De Filippi si sta godendo qualche giorno di relax lontano dal piccolo schermo e dalla telecamera, al mare o in qualche fresca località montana. A richiamarla al lavoro, però, ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi: cos’è successo.

Maria De Filippi deve tornare: non ha alternativa

Sono settimane di rivoluzioni, in Rai e in Mediaset. Proprio in questo periodo, infatti, le reti stanno decidendo quali trasmissioni caratterizzeranno la prossima stagione televisiva 2024/2025 e chi le condurrà, quindi stanno proponendo nuovi nomi o rinnovando le proposte a quelli che già lavorano per loro. Per quanto riguarda Canale 5, sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di optare per lo storico motto “squadra che vince non si cambia”: una delle riconferme, infatti, è quella di Tu Sì Que Vales. Show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, sembra che tornerà in prima serata con l’undicesima edizione già a partire dall’autunno 2024.

Maria De Filippi, quindi, in accordo con Pier Silvio Berlusconi ha deciso di confermare tutti i giudici. Torneranno quindi Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la stessa De Filippi, così come Sabrina Ferilli come rappresentante della giuria popolare.

La sfida con Milly Carlucci

La nuova edizione di Tu Sì Que Vales, quindi, andrà in onda come di consueto di sabato sera e quindi anche per quanto riguarda la prossima stagione televisiva ci sarà la sfida tra le due regine bionde della tv, Milly Carlucci e Maria De Filippi.

La Carlucci, dal canto suo, sembra voler apportare delle modifiche al suo show e, a differenza della De Filippi, sembra che punterà tutto proprio su queste novità per provare a battere la concorrenza, sempre agguerrita.