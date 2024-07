Rompicapo per ingegneri: solo loro ci riescono in 6 secondi | Senza uno stipendio da 30 mila non ce la fai

Chi vuole sfidare gli ingegneri del mondo a risolvere questo rompicapo? Loro ci riescono in 6 secondi con uno stipendio da 30mila euro. Chissà se voi ce la fate in minor o ugual tempo?

I rompicapo sono molto amati dagli utenti in quanto grazie a essi mettono alla prova la loro intelligenza, il loro spirito di osservazione e la loro velocità di pensiero. Per questo in molti, durante magari la pausa pranzo si ritrovano a scervellarsi per trovare la soluzione tra un morso e l’altro.

Diciamo che questi test aiutano a concentrarsi per un breve periodo su altro, facendoci smettere di pensare ai problemi familiari o ai disguidi sul lavoro, per questo oggi vogliamo proporvene uno che sicuramente vi terrà la mente impegnata per un pò.

Premettiamo che in questo rompicapo gli ingegneri ci impiegano 6 secondi a risolverlo, motivo per cui vogliamo dare la possibilità a tutti, anche perché l’intelligenza di una persona non è mai strettamente legata al titolo di studio, di riuscire a risolverlo nello stesso periodo o addirittura ancora in meno tempo. Siete pronti per conoscere le regole?

Il rompicapo per ingegneri

I rompicapo affascinano gli esseri umani fin dai tempi antichi, il più vecchio di essi, ritrovato tra i reperti storici, risale al terzo secolo A.C. nell’Antica Grecia e sicuramente avrà fatto passare diverse notti insonne a tutti coloro che ci vollero provare in quanto non era affatto facile. Ma è proprio questa la bellezza di questi giochi che li rende popolari da sempre. I maggiori sostenitori di questi test fin dal VI sec. a.C. erano i buddisti in India, in quanto si pensava che passare il tempo in solitaria, cercando di risolvere dei quesiti, aiutasse la persona a rilassarsi, a meditare e a distrarsi dai problemi quotidiani.

Per questo, sperando di farvi cosa gradita ve ne proponiamo uno anche noi. In pratica avete 6 secondi, dopo aver letto le parole presenti nella foto in evidenza, quindi Coltello, Cigno, Grazioso Sorriso, Piuma e Pensiero per scartare quella che secondo voi stona con il resto del gruppo.

Soluzione al rompicapo della “parola intrusa”

Siete riusciti a risolvere il rompicapo proposto in 6 secondi come fanno gli ingegneri? Se sì, siete stati bravissimi, vuol dire che dovreste farvi pagare tanto quanto loro visto che li avete eguagliati e magari anche anticipati durante lo svolgimento del gioco.

Se non l’avete capito, non vi preoccupate, non era facile e questo non preclude nulla in merito alla vostra intelligenza, in quanto era un semplice passatempo nulla di scientifico. Vorrà dire che dovrete allenarvi di più e ce la farete anche voi. Come ha detto Walter Nudo: “Per avere i muscoli bisogna andare in palestra tutti i giorni; uguale la mente, bisogna tenerla allenata”. A ogni modo, se la soluzione non l’avete capito, tranquilli ve la spieghiamo noi. In questo gruppo di parole, Coltello, Cigno, Grazioso Sorriso, Piuma e Pensiero, l’intrusa era “Grazioso Sorriso“, in quanto era l’unico aggettivo del gruppo. Allenatevi duramente in questi giorni perché siamo sicuri che i prossimi che vi sottoporremo li risolverete in un lampo.