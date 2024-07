Biglietti Aerei Gratis: mi hanno fregato per anni ma quest’anno volo senza spendere un euro | Stanno esaurendo

Ho scoperto un trucchetto per volare gratuitamente. Mi hanno fregato per anni, ma quest’anno risparmierò centinaia di euro.

Se anche tu sogni di fare una vacanza durante l’estate e avevi in mente di acquistare qualche biglietto aereo, sappi che esistono dei trucchetti per volare gratuitamente. Soltanto in questo modo potrai risparmiare un sacco di soldi e goderti finalmente una vacanza in pieno relax dopo mesi di duro lavoro. Non aspettare troppo tempo però, perché stanno già finendo!

Non c’è cosa più bella al mondo di prendere un volo aereo e godersi una vacanza da qualche parte del mondo.

Si tratta indubbiamente di un momento che tutti quanti desideriamo, soprattutto quando si è a lavoro e si ha bisogno di staccare per qualche giorno. Tuttavia i biglietti aerei possono avere spesso un costo ingente e non tutti riescono a permetterseli. Se però anche tu sogni di partire e stai cercando delle soluzioni per risparmiare qualche soldo, allora forse dovresti leggere il seguente articolo. Esistono infatti dei trucchetti che in pochi conoscono, ma che potrebbero permetterti di volare senza spendere un euro.

Ecco dunque nel dettaglio dei semplicissimi passaggi che potresti seguire anche tu per concederti una vacanza risparmiando centinaia di euro.

Come ottenere dei biglietti aerei gratis

Ebbene sì, volare gratis non è un’utopia e esistono svariati modi per permettere ciò. La primissima cosa che potresti fare è quella di iscriverti ad un programma fedeltà della tua compagnia aerea preferita. In questo modo otterrai una carta fedeltà, dentro la quale potrai accumulare una serie di punti che, di tanto in tanto, potrebbero permetterti di ottenere un biglietto aereo gratuito. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di richiedere una carta di credito alla propria banca che offra ai propri clienti dei voli in regalo dopo determinati limiti di spesa.

Queste non sono però le uniche soluzioni che potresti adoperare per viaggiare finalmente senza spendere un euro.

Come sfruttare l’overbooking e come fare da accompagnatore

Un’ulteriore tecnica potrebbe essere quella di sfruttare casi di overbooking. Con questa terminologia si intendono situazioni in cui le compagnie aeree prenotano più posti di quelli che ci sono sul volo. Se dovesse capitarti di trovarti in un aereo con problemi di overbooking, potresti offrirti volontario per per rinunciare al tuo posto. In questo modo avrai diritto ad un buono sconto che può essere di centinaia e centinaia di euro. Infine, ricordati che potresti sempre fare da accompagnatore per una persona bisognosa e volare così gratuitamente.

In ognuno di questi casi avrai dunque la possibilità di non pagare un euro per volare e concederti finalmente quella vacanza tanto sognata!