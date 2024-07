660€ di Multa e lo facciamo tutti: posti di blocco ovunque per beccare i furbetti | Mai più alla guida

Non farlo mai più, la multa è salata e se ti beccano è finita

In molte città italiane, avere l’auto è fondamentale per la vita di tutti i giorni. Sebbene si stia sempre di più andando verso città dove i mezzi di trasporto pubblico consentano di prendere sempre meno l’auto personale, così da inquinare meno l’ambiente e decongestionare le strade dal traffico, di fatto solo poche metropoli hanno davvero questo vantaggio.

Nella maggior parte della città, infatti, senza l’auto non si può fare pressocché niente, per cui allo scoccare dei 18 anni ragazzi e ragazze corrono a iscriversi a scuola guida per prendere il prima possibile la loro licenza di guida, che di fatto dà inizio all’età adulta vera e propria.

Oggi, però, vi parliamo di un rischio che si corre, se quando si è alla guida non si rispettano tutte le regole previste dal Codice della Strada. I posti di blocco sono ovunque, ormai ti beccheranno se non smetti di farlo: occhi aperti o ti svuotano il portafoglio.

Non farlo mentre guidi, la multa è salatissima

Il Codice della Strada contiene tutte le regole da rispettare quando si è alla guida di un qualsiasi mezzo di trasporto su strada. Se non le si rispetta, ciò che si rischia è nel migliore dei casi una multa: nel caso in cui, però, l’infrazione sia grave, non sia la prima volta che viene commessa o abbia coinvolto qualche altra persona, può causare anche la decurtazione di punti dalla patente o la sospensione della licenza di guida. Un comportamento vietato, sebbene ancora troppo spesso adottato, è quello dell’uso del cellulare quando si è al volante: con un recente emendamento al disegno di legge di riforma del Codice della Strada, negli ultimi giorni è stata annunciata una stretta su questa violazione.

Nello specifico, la norma applicherà un periodo di sospensione della patente variabile. Si va da un minimo di 7 giorni, se il guidatore ha più di 10 punti sulla patente a un massimo di 15 giorni, se l’automobilista ha meno di 10 punti. Ma non solo.

La sanzione economica

Alla sospensione della patente, inoltre, nel caso in cui si venga beccati con il cellulare in mano mentre si è al volante, si accompagna una sanzione compresa tra i 150 euro e i 660 euro, nonché la perdita di cinque punti dalla patente.

Se poi si commette la medesima infrazione in due anni, allora la patente viene sospesa per un periodo che va da 1 a 3 mesi.