Cena completa con meno 10€ da Lidl: ho vinto la sfida riempicarrello da Lidl | Scaffali svuotati in poche ore

Se volete fare una cena con meno di 10€ da Lidl vi confermiamo che è possibile. Riempirete il vostro carrello e potrete fare una grigliata per tutti in totale serenità. Ecco quali sono le offerte del giorno.

Non bisogna per forza sempre spendere grandi cifre per poter passare a tavolo, insieme ad amici e parenti un pasto armonioso e appetitoso. Non tutti possiamo essere chef stellati è ovvio, ma fortunatamente c’è chi viene in nostro soccorso.

Al Lidl per esempio, è possibile acquistare ingredienti per ogni tipo di piatto, sia che vogliate realizzarlo voi di sana pianta sia che vi affiderete ai prodotti Deluxe che il noto discount mette a disposizione per i palati più raffinati.

Se in questo momento vi serve un’idea per stupire, deliziare e risparmiare beh allora siete decisamente nel posto giusto. Proseguite nella lettura e vi diremo come fare una grigliata, riempendovi il carrello, spendendo meno di 10€. Siete pronti?

Cena completa da Lidl

Dall’8 al 14 luglio, il Lidl mette a disposizione i suoi “Sotto Prezzi“, come mostra il volantino attualmente in corso. Potrete fare approvvigionamento spendendo poco, senza rinunciare alla qualità ovviamente. Soffermandoci sul genere alimentare, oggi volevamo portare alla vostra attenzione delle vere e proprie chicche da consumare in estate, qualche piccolo “peccato di gola” che non fa mai male.

Iniziamo subito con uno dei piatti più buoni di questa stagione, prosciutto crudo e melone, acquistabili rispettivamente a 2,59 euro nella vaschetta “Crudodolce” e 1,49 euro nella qualità “Retato”, passando poi all’insalata di riso in vaschetta a 1,49 euro e al Maxibon a 3,19 euro. Queste ovviamente sono solo alcune delle delizie che potrete acquistare, in quanto il volantino di questi giorni è veramente molto “appetitoso”.

Una grigliata con i fiocchi a meno di 10€

Sempre sul medesimo volantino del Lidl, attivo dall’8 al 14 luglio, volevamo proporvi un’idea di grigliata, dove spenderete meno di 10€ e sarete molto soddisfatti di quello che vedrete nel carrello. Come sempre il noto discount ha deciso di metterci la faccia.

Ecco un esempio di menù che abbiamo stilato per voi: “Hamburger di tacchino” a 1,29 euro, “Hamburger con cipolle di Tropea IGP” a 1,99 euro, “Vegan Burger” a 2,49 euro, “Insalata mista” a 0,65 cent.,”Birra Imperia” a 0,89 cent., “Senape” a 0,59 cent. e “Provoletta a fette” a 1,39 euro, per un totale di 9,29 euro. Non male no? Sfogliate il volantino e di idee così ne troverete ancora molte, anche perché c’è tutta la sezione con le specialità greche che si accompagnano perfettamente ad una grigliatona con amici e parenti. Insomma dovrete solo accendere il barbecue, a tutto il resto ci penserà Lidl, anche alla scelta del vino da abbinare. Vi riportiamo il video con i consigli rilasciati da ilsommelierdivino.