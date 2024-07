Eurospin in subbuglio: lavatrici portate via in spalla | Nemmeno al mercato nero a quel prezzo

Maxi offerta da Eurospin, decisamente dal noto discount hanno deciso di rovinarsi. Una lavatrice a un prezzo del genere non si era mai vista, i clienti sono in subbuglio, tutti la vogliono.

Eurospin è un luogo “di casa” ormai per tanti clienti affezionati che hanno affidato alle corsie del noto discount, la loro spesa settimanale. Come recita il loro motto, da loro si fa “la spesa intelligente”, in quanto ci sono moltissimi prodotti a prezzi piccolissimi che vi fanno riempire il carrello.

Il bello è che potrete acquistare non soltanto i normali prodotti di genere alimentare ma anche altri articoli, come per esempio abbigliamento, prodotti per il corpo, prodotti per gli animali, articoli da giardino e molti altri ancora.

Tra la vastità di articoli che Eurospin mette a disposizione dei suoi clienti, c’è anche lei, la super lavatrice a un prezzo veramente esilarante. Quando la vedrete “l’effetto wow” è assicurato, in quanto è un affare che non potrete farvi scappare. C’è già la ressa per riuscire ad acquistarla prima della fine del volantino.

Eurospin in subbuglio per la lavatrice in offerta

Da giovedì 4 luglio sono partite le promozioni presenti nel volantino, attualmente in corso di Eurospin. A parte tutti i prodotti di genere alimentare che come saprete ormai benissimo, nel noto discount sono parecchi, volevamo soffermarci sulla parte inerente agli articoli per la casa.

Oltre alla lavatrice di cui vi parleremo a breve, sappiate che potrete acquistare la “Scopa ricaricabile senza filo 2 in 1” a 79,99 euro oppure il “mobile colonna con 2 ante” a 49,99 euro e ancora “l’Aspirabriciole wet &dry cordless Ariete” a 21,99 euro. Sappiate che di prodotti di questa portata ce ne sono ancora parecchi, ricordatevi sono disponibili fino a esaurimento scorte.

I clienti sono al settimo cielo

Tornando a noi, sempre nel medesimo volantino dell’Eurospin, c’è un’offerta sensazionale in merito che sta facendo emozionare i clienti, i quali stanno facendo la fila alla cassa. In quantità limitata potrete acquistare la “Lavatrice a carica frontale da 7kg Daya dsw-71223” a soli 199,99 euro da 1200 giri, lavatrice slim dal design compatto con una profondità di soli 48 cm, rumorosità 76 db e classe energetica E.

Con queste caratteristiche e a quel prezzo fidatevi che non sarà disponibile ancora per molto, i clienti la portano via in spalla da quanto è conveniente. Tra l’altro se volete, potrete acquistare anche il “mobile sopralavatrice” a soli 49,99 euro per rendere il vostro bagno simile ad una lavanderia completa, potendo così sistemare in ordine tutti i prodotti per la casa. Che dire, non fatevi scappare queste offerte, in quanto vi rifarete casa a un costo veramente irrisorio.