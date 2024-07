Raffica di assunzioni in Banca: non serve nemmeno il diploma | Posizioni aperte solo per pochi giorni

Desideri anche tu lavorare in banca? In queste ore stanno facendo raffiche di assunzioni e non serve neanche il diploma!

Tutti quanti, almeno una volta nella vita, abbiamo sognato di lavorare dentro ad una banca. Se anche tu stai cercando un posto di lavoro e ami il mondo bancario, allora forse e arrivato il momento perfetto per te. Proprio in queste ore una nota banca sta facendo raffiche di assunzioni in tutt’Italia. La cosa veramente assurda? Non avrai bisogno necessariamente di di una laurea o un diploma.

Ecco dunque di quale banca si tratta, tutte le posizioni aperte e i pochissimi passaggi da seguire per potersi candidare.

Lavorare in una banca può essere sicuramente una perfetta occasione per imparare come ci si comporta in un ufficio, all’interno di un team e come approcciarsi al pubblico. Oltretutto si tratta di un mestiere in grado di non stancarci mai e che può persino permetterci di fare moltissime conoscenze anche a livello internazionale. Insomma, se anche tu desideri un posto di lavoro dentro ad un banca, forse dovresti leggere questo articolo.

La nota Crédit Agricole sta infatti assumendo in tutt’Italia e, probabilmente, anche tu potresti essere il perfetto candidato.

In quali regioni sta assumendo Crédit Agricole

Crédit Agricole è sicuramente una delle banche internazionali più importanti, presente in gran parte delle regioni della nostra nazione. Da qualche settimana è alla ricerca di personale sia per stage che per assunzioni a tempo determinato e indeterminato. La banca ha inoltre sottolineato che è possibile candidarsi anche nel caso in cui non si possegga una laurea e non si abbia alcuna esperienza sul campo. Le regioni in cui attualmente sono aperte molteplici posizioni sono: la Toscana, il Veneto, la Liguria, l’Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia.

Scopriamo però tutte le posizioni in cui potresti candidarti anche tu per non perdere questa interessante occasione.

Quali sono le posizioni aperte

La banca Crédit Agricole sta ricercando figure nei seguenti campi: operatori allo sportello, consulenti finanziari dipendenti, diversi ruoli in ambito bancario (come specialisti del credito, analisti e consulenti finanziari), ruoli in ambito tecnologico e di compliance. Come se non bastasse, la banca sta assumendo anche nel settore del marketing e della comunicazione e nelle risorse umane. Per potersi candidare basterà andare sul sito ufficiale di Crédit Agricole e cliccare la sezione ‘Lavora con Noi’. In questo modo potrai seguire i pochissimi passaggi per inviare tutti i documenti necessari.

Non perderti questa occasione e sfrutta il momento per provare a lavora finalmente in banca.