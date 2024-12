Fotovoltaico, da Gennaio cambiano del tutto: i pannelli sono irriconoscibili | C’è già la fila per averli

Addio ai cari e vecchi pannelli fotovoltaici: cambia tutto da gennaio

Ormai sempre più famiglie, per la propria casa, scelgono di installare l’impianto fotovoltaico. Questo sistema consiste in pannelli che, installati a favore di luce solare, la trasformano in energia elettrica, utilizzabile quindi per l’alimentazione di elettrodomestici e non solo.

Si tratta di un sistema efficiente, soprattutto d’estate e nelle giornate di pieno sole, che consente di risparmiare in bolletta e di avere un ridotto impatto sull’ambiente, dettagli non da poco nel mondo inquinato e costoso in cui viviamo oggi.

A partire da gennaio 2025, però, cambierà tutto in merito ai pannelli fotovoltaici. Abituatevi a vedere qualcosa di radicalmente diverso: c’è già una lunghissima fila di clienti che li vogliono così.

Pannelli fotovoltaici, cambierà tutto da gennaio

Una nuova frontiera dei pannelli fotovoltaici è quella che li vede, finalmente, disponibili anche a colori. Moderni e di design, sono perfetti per quegli immobili sottoposti a stretti vincoli artistici, storici o paesaggistici che non possono quindi subire modifiche particolari e, per chi ama l’arte moderna, possono essere un modo molto pratico per essere sia efficienti che unici, dal punto di vista estetico.

I pannelli fotovoltaici colorati sono stati al centro dell’ultima edizione del Smart Building Expo, la manifestazione della home and building automazione e dell’integrazione tecnologica. La loro caratteristica principale è proprio quella della colorazione personalizzata al prodotto: ci sono pressoché infinte combinazioni di colore e sono disponibili anche varie lavorazioni, per ottenere specifici effetti.

Il costo dei pannelli fotovoltaici colorati

Ovviamente, poiché richiedono una lavorazione specifica, i pannelli fotovoltaici colorati hanno un costo maggiore rispetto a quelli tradizionali. La tinta più alla moda e più richiesta, al momento, è quella del rosso mattone: in effetti, è comprensibile poiché in questo modo le celle si mimetizzano perfettamente tra le tegole del tetto. Molto richiesto, però, anche il verde, soprattutto nelle zone fitte di vegetazione; apprezzati anche l’arancione, il grigio, l’azzurro e l’argento.

Per quanto riguarda la resa e l’efficienza, i pannelli colorati producono un po’ meno energia rispetto a quelli tradizionali. Chi però ha stretti vincoli paesaggistici, per esempio poiché vive in una dimora storica o in un’area dove ogni dettaglio estetico delle case è sottoposto a rigido controllo, l’alternativa del pannello colorato può essere l’unica percorribile per cercare di risparmiare sulla bolletta e avere, al tempo stesso, un ridotto impatto ambientale.