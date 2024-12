Cucina, se ami il pesce non buttare le lische: così diventano una leccornia da Re | Pronte in 4 minuti

Se amate il pesce, allora non dovete assolutamente buttare le lische, in quanto possono diventare un piatto da leccarsi i baffi. Pronte in 4 minuti, farete furore in cucina.

Il cibo è una risorsa molto importante e preziosa per la sopravvivenza dell’essere umano, per questo non bisognerebbe mai sprecarlo. Se si guardano i bidoni dell’immondizia, soprattutto quelli riservati all’umido, i sacchetti presenti sono un vero scempio. Alcuni cittadini gettano pane vecchio, pasta cotta il giorno prima e così via.

Se non si tratta di cibo scaduto, sono svariate le ricette che si potrebbero adottare per poter dare una seconda vita al piatto, così come prendere l’abitudine di riscaldare il cibo del giorno prima e di cucinare anche quelle parti di un alimento che normalmente verrebbero buttate.

Per farvi un esempio, se ami cucinare il pesce, saprai perfettamente che le lische nel 90% dei casi verranno buttate, invece con questa ricetta diventeranno una leccornia da Re. Saranno pronte in 4 minuti.

Buttare il meno possibile quando si è in cucina

Come dicevamo, il cibo è vitale e per rispetto di tutte quelle popolazioni che sulle tavole è già tanto che portano una ciotola di riso, bisognerebbe evitare di sprecarlo. A prescindere dal vostro stile di vita, che siate onnivori, vegetariani, vegani e così via, bisognerebbe rispettarci reciprocamente e ringraziare per il cibo che abbiamo sul tavolo. Un po’ come il popolo dei Na’vi, facevano in Avatar.

In merito a questo rispetto reciproco, cercate di buttare il meno possibile, e adottate il mantra di vita dei nostri nonni (o bisnonni), cioè: “non si butta quasi nulla”. Sono molte le parti di un alimento che in realtà non solo sono commestibili ma anche deliziose e che dispongono di tutta una serie di ricette da seguire.

Come cucinare le lische del pesce

In cucina, i libri di ricette non sono mai abbastanza, in quanto bisognerebbe sempre espandere le proprie conoscenze, studiando le ricette della propria nazione di riferimento ma anche delle altre. Grazie a questa ricetta pubblicata da cucinaeco.wordpress.com, riferendosi a un piatto cucinato in Giappone vi possiamo dire che in 4 minuti, grazie alle lische del pesce, potrete preparare un pasto da re.

Prendete dunque le lische, infarinatele e friggetele in abbondante olio di oliva e avrete ottenuto i vostri snack. Per chi non amasse il tipico gusto di questo piatto, potrebbe sempre conservare le lische e le teste del pesce, per riprodurre il classico brodetto, fumetto e ristretto di pesce, da servire insieme al pane tostato.