Oggetti rari, questo gioco lo hai usato allo sfinimento: ora vale una fortuna | Ecco a quanto te lo comprano

Se avete oggetti rari non li buttate, in quanto possono valere una fortuna, come per esempio questo gioco che avete usato tantissimo. Ecco quanto vale.

I Mercanti di Cash or Trash ci insegnano in primis, che, più un oggetto raro è integro, più vale. Soprattutto quelli inseriti nella loro scatola originale e secondo, che il mondo del collezionismo è molto vasto. Accessori che non sono considerati da qualcuno, sono apprezzati da altri.

Infatti durante le loro aste, nonostante la valutazione del dottor Rosa, sia sempre molto precisa e attuale, per Roberta, Ada, Giano, Stefano e Federico, il prezzo per cui sono disposti ad acquistarlo può aumentare anche di parecchio, come abbiamo visto in svariate puntate, finché Paolo non batte con il suo martelletto.

Per questo motivo se avete degli oggetti rari, non li buttateli ma conservateli per il futuro. Come per esempio questo gioco famosissimo, l’avete usato tante volte da bambini e adesso vale una fortuna. Ecco a quanto ve lo comprano.

La bellezza di andare per mercatini

Non soltanto il gioco in questione, di oggetti rari ce ne sono veramente tantissimi in commercio. Soprattutto nei vari mercatini, molte volte ci troviamo davanti dei veri tesori che soltanto un occhio esperto lo capisce immediatamente. Per questo motivo, se questa sfera vi appassiona, iniziate a studiare e a informarvi più che potete, chissà che anche voi non troverete qualche rarità da portare negli studios di Canale 9?

Ovviamente il lavoro di un mercante non si ferma all’acquisto dell’oggetto come avviene nel famoso programma, ma bisogna innanzitutto identicare il proprio settore di riferimento: modernariato, vintage, antiquariato e così via e in seguito abbracciare questa passione e cercare di acquistare e vendere tutti gli oggetti più rari e preziosi, come quelli per esempio realizzati da Joe Colombo, come ci insegnano i Mercanti.

Un gioco molto ricercato

Tra i vari oggetti rari che sono molto ricercati dai vari collezionisti oggi giorno, c’è ovviamente anche lui, uno dei giochi più amati di sempre. Ci avete giocato tutti quanti almeno una volta nella vostra vita, stiamo parlando del famoso Game Boy. Il primo, uscito nel 1989 era molto diverso da quelli attuali, ma per quel periodo, la sua messa in circolazione ha fatto fare il boom alla Nintendo.

In versione grigia il primo modello, in seguito realizzato anche in altre colorazioni, ha un prezzo di partenza molto vario, in base anche all’anno di uscita. Vi diciamo che il primo in assoluto, il Game Boy classic oggi ha un prezzo di partenza che va dai 40 euro fino ai 250 euro. Probabilmente il suo valore crescerà ancora di più nei prossimi decenni, voi che dite?