Saldi 2025, l’inizio è vicino: prepara la carta di credito per i mega sconti | Tutte le date regione per regione

L’inizio dei saldi 2025 è vicino e i cittadini sono elettrizzati, in quanto finalmente potranno mettere mano alla carta di credito, senza sentirsi in colpa. Ecco tutte le date, regione per regione.

I saldi, sia quelli invernali che quelli estivi, vengono sempre accolti in maniera positiva dai cittadini, i quali puntualmente scelgono queste date per poter fare acquisti. Ogni anno, ogni cittadino spende sempre una cifra considerevole per gli acquisti, come rivelano le varie statistiche e indagini.

Molti aspettano i mega sconti, soprattutto per acquistare quegli articoli di marca che a prezzo pieno, raramente si sarebbero potuti permettere. Molte volte lo sconto supera il 50%, un vero affare se pensiamo alla cifra di partenza.

Per questo motivo oggi vogliamo svelarvi quando inizieranno i saldi 2025, regione per regione. Mettete mano alla carta di credito, in quanto non manca poi molto allo shopping estremo.

Le regole per i saldi 2025

Quando sentiamo la parola “saldi”, entriamo tutti nel mood “I love shopping” di Sophie Kinsella. Ovviamente per essere considerati legali, i commercianti dovranno rispettare determinate regole, come per esempio l’esposizione del prezzo originale e quello di partenza, così come l’obbligo di sostituzione in caso di merce difettosa. In merito al cambio durante i saldi invece, di un capo integro, sarà a discrezione del commerciante.

Qualora i negozianti fossero sorpresi a non rispettare le varie regole, potrebbero ricevere una sanzione che andrà dai 516 a 3.098 euro, in base al tipo di infrazione commessa. Per esempio, ingannare il consumatore con pubblicità ingannevoli.

Quando iniziano i saldi

I saldi 2025 stanno per iniziare e i cittadini non stanno più nella pelle, in quanto potranno strisciare la carta di credito, senza sentirsi in colpa, visti i mega sconti che potrebbero trovare. Sveliamo il periodo di quando queste offerte staranno attive, regione per regione:

Abruzzo: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Basilicata: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Provincia di Bolzano: 8 Gennaio – 5 Febbraio 2025

Calabria: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Campania: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Emilia-Romagna: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio – 15 marzo 2025

Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio 2025

Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio 2025

Lombardia: 4 gennaio – 15 marzo 2025

Marche: 4 gennaio – 1 marzo 2025

Molise: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Piemonte: 4 gennaio – 1 marzo 2025

Puglia: 4 gennaio – 28 febbraio 2025

Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Sicilia: 4 gennaio – 15 marzo 2025

Toscana: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Provincia di Trento: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Umbria: 4 gennaio – 4 marzo 2025

Valle d’Aosta: 4 gennaio 2025 – 31 marzo 2025

Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio 2025

A parte Bolzano dunque, tutte le regioni italiane apriranno la stagione dei saldi dal 4 gennaio in poi per quattro settimane. Ricordatevi sempre, che prima inizierete a fare shopping e più scelta avrete, soprattutto in merito alle taglie e ai modelli.