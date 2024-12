Guadagna senza lavorare, basta una macchinetta e ti arriva una pioggia di soldi in tasca: l’investimento è minimo

Con questa idea geniale non avrete più bisogno di lavorare per guadagnare, in quanto i soldi vi pioveranno dal cielo. Ecco come fare.

C’è un simpatico post che gira da parecchi anni sui social che recita più o meno così: “Qual è il tuo lavoro dei sogni?”. “Nei miei sogni non lavoro”, risponde l’interlocutore, generando risate e al tempo stesso uno spunto di riflessione. Si dice che se si trova il lavoro dei propri sogni, non si dovrebbe avvertire il peso della stanchezza e della frustrazione.

In realtà, se ci pensate bene, qualunque lavoro, anche il più blando, genera comunque stress, essendoci diversi aspetti da tenere in considerazione. Molti sperano quindi di avere quell’idea geniale che gli rivoluzionerà la vita, un po’ come ha fatto la Ferragni e colleghi.

Per questo motivo, oggi vogliamo suggerirvi un metodo per poter guadagnare senza dover lavorare. I soldi vi pioveranno dal cielo e avrete un motivo per alzarvi con il sorriso.

Tante idee di guadagno extra

Almeno una volta nella vita, un po’ tutti abbiamo chiesto a Google e di recente anche a ChatGPT, qualche idea per poter incrementare il proprio budget. Molti cercano un lavoretto extra per una seconda entrata, altri un nuovo lavoro, perché magari disoccupati da parecchio tempo. Online di idee ce ne sono molteplici, però non tutte sono serie e soprattutto remunerative.

Dopo aver fatto una distinzione tra offerte serie e quelle da lasciare perdere, bisogna fare ancora un’altra scrematura, in base al budget di partenza. Ci sono attività dove non dovrete investire nulla o comunque una cifra irrisoria, come per esempio l’apertura di un blog e altre invece che necessitano di un capitale da investire, come per esempio l’apertura delle lavanderie a gettoni, sempre molto gettonate ultimamente.

Una nuova idea geniale per guadagnare

Tra le varie idee che potreste tenere in considerazione ce n’è una considerata geniale da molti utenti che potrebbe realmente cambiarvi la vita. Guadagnare, senza lavorare direttamente, sarebbe l’aspirazione di molti. Per provare a vivere questo sogno, potreste provare ad acquistare dei distributori automatici. Alla fine l’entrata è assicurata e con un piccolo sforzo da parte vostra, cioè il rifornimento degli stessi e la corretta manutenzione, potrete portarvi a casa delle cifre interessanti.

Ovviamente dovrete avere un capitale alle spalle, in quanto dovrete decidere se acquistare il macchinario da soli o in franchising. Inoltre, l’aspetto cruciale, è il luogo dove andrete a posizionarlo. Prendete per esempio il distributore in un ufficio, per cui sarà l’unica fonte di cibo, in assenza di bar e ristoranti vicini, capirete bene che per voi sarà un affare. Come riportano da money.it, il guadagno potrebbe aggirarsi anche sui 40mila euro annui, ai quali bisognerà però togliere le varie spese, l’affitto del locale e le tasse (anche quelle per il franchising, qualora aveste optato per questo contratto). Niente male come cifra, no?