Bruno Barbieri che delusione, il suo panettone non piace a nessuno: meglio quello del supermercato

Il tanto richiesto panettone di Bruno Barbieri in realtà non piace a nessuno. La triste verità sul dolce natalizio più in del momento.

In queste ore non s’è sentito parlare d’altro che del panettone Motta firmato Bruno Barbieri. La collaborazione con lo chef è stata abbastanza fallimentare e gli italiani non si sono fatti ingannare. Questo dolce natalizio non piace praticamente a nessuno e, inutile dirlo, si sono sollevate non poche critiche.

Sembrerebbe infatti che il migliore panettone sia quello di un noto supermercato. Eccotelo rivelato nel seguente articolo.

Il pandoro e il panettone sono i due dolci natalizi per eccellenza. C’è chi preferisce uno e c’è chi preferisce l’altro, fatto sta che il mondo intero ne va matto. Se anche tu avevi intenzione di acquistare il panettone Motta firmato Bruno Barbieri, allora forse dovresti continuare a leggere questo articolo. Questo perché, nonostante sia uno dei prodotti più richiesti all’interno dei supermercati, è in realtà una delusione per gran parte degli italiani.

A rivelarcelo è stato proprio Altroconsumo il quale ha deciso di stilare una lista dei panettoni più buoni in commercio.

La verità dei clienti sul panettone

Bruno Barbieri ha deciso di pubblicizzare questo panettone per il Natale 2024, ma quanto effettivamente è di qualità? Basta davvero la firma del noto chef? Altroconsumo ha deciso di prendere in considerazione 12 panettoni differenti e chiedere a 150 consumatori di Bologna, Vico Equense, Cosenza e La Spezia, quale sia il migliore. Al contrario degli altri, questo di Barbieri ha ricevuto delle valutazioni piuttosto basse. L’odore, l’aspetto, il sapore e la consistenza pare non abbiano convinto al 100% le persone.

Questo dolce natalizio si è infatti posizionato in sesta posizione (a metà classifica) e nessuno si sarebbe potuto aspettare questo in prima posizione.

Qual è il più buono secondo le persone

Un altro aspetto di questo panettone Motta di Bruno Barbieri è sicuramente il prezzo: 15.18€, il più caro di tutta l’intera classifica. I più attenti hanno inoltre voluto paragonarlo a quello classico dell’anno scorso (che costava solo 6.36€) e la differenza con gli ingredienti è praticamente minima. Al contrario di questo firmato dallo chef, secondo le persone il più buon panettone in commercio è quello Coop, che costa circa il 60% in meno rispetto agli altri. Insomma, non farti ingannare dalle pubblicità e scegli sempre con attenzione il tuo dolce natalizio.

Soltanto così potrai gustarti un delizioso panettone e non cascare in tentazione. Le parole dei clienti valgono veramente tanto!