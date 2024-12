Cena di famiglia, per una cena gustosa ti bastano 5 euro: con queste ricette soddisfi anche i bambini

Se volete stupire i vostri ospiti alla cena di famiglia e deliziarli con una cena gustosa, vi basteranno solo 5 euro. Con queste ricette farete felici chiunque, perfino i bambini.

Molte volte, non è quello che si mangia a rendere strepitosa una serata ma è la compagnia a scaldarci il cuore. Basta una pizza, una pasta al sugo o una bistecca con un po’ di insalata e tante risate e avrete ottenuto la vostra soddisfazione.

In base al contesto e alle persone che vengono a cena però, dovrete cambiare menù, in quanto non tutti apprezzano la semplicità a tavola. A prescindere da quale sia il motivo o semplicemente perché a voi fa piacere cucinare qualcosa di gustoso, non dovete spendere per forza grandi cifre per rendere unica la serata.

Con queste ricette per esempio renderete felici tutti, perfino i bambini. Per una cena di famiglia gustosa ed economica, vi basteranno 5 euro, provare per credere.

Dove acquistare per risparmiare

Nel paragrafo successivo vi forniremo 3 ricette low cost che saranno apprezzate da tutti a casa. Ci siamo tenuti un budget di 5 euro, in quanto noterete che è possibile spendere quella cifra, sforando magari di un paio di euro, andando ovviamente nei discount ad acquistare i prodotti necessari o comunque nei supermercati, sfogliando i vari volantini attualmente in corsi.

In questa maniera, potrete sempre creare dei menù deliziosi, riempendovi il carrello, a prezzi veramente accessibili. Noi abbiamo dato un’occhiata al volantino Lidl e Eurospin per esempio ma sono ancora molti i negozi che potrete visionare, per creare una cena economica dalla resa eccezionale.

3 ricette da effetto wow

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo. Siete alle prese con una cena di famiglia importante, ma non sapete che cosa cucinare? Oggi vi suggeriamo 3 deliziose ricette prese dal ricettario di Benedetta Rossi, grazie alle quali potrete soddisfare tutti a tavola perfino i bambini, spendendo poco più di 5 euro.

Le ricette in questione sono: la Stella brioche ricotta e spinaci, la Sbriciolata di patate e salsiccia e infine la Torta salata zucchine e speck. Noi vi consigliamo di acquistare direttamente la pasta sfoglia già pronta, ma se avete tempo, potrete prepararla a mano come fa la grande food blogger, questa è una scelta vostra. Gli ingredienti che vi serviranno per preparare uno di questi piatti, sono tutti low cost ma di grande effetto. Aggiungendo qualche euro in più, sempre acquistando dove ci sono i prodotti in offerta, potrete accompagnare questi secondi a della verdura e anche ad un dessert monoporzione.