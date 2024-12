Auto elettriche, la ricarica diventa gratuita: con la scoperta rivoluzionaria non spendi più un centesimo

La ricarica gratuita è realtà: la tua auto elettrica non ti richiederà neanche un centesimo

Oggi come oggi, sempre più automobilisti decidono di rottamare o vendere il proprio veicolo a benzina, diesel, metano o GPL per acquistarne uno elettrico. La mobilità moderna, infatti, si basa su sistemi di alimentazione poco inquinanti ed è per questo che in molti paesi del mondo sono in vigore incentivi importanti, che sostengono l’acquisto di veicoli del genere.

Le automobili elettriche sono comode da molti punti di vista. Innanzitutto inquinano meno dei veicoli classici; in secondo luogo, hanno diverse agevolazioni relative al pagamento del bollo, dei parcheggi e al costo del pieno. Dall’altro lato, però, è pur vero che rappresentano una nuova frontiera che spaventa molti.

Oggi cerchiamo di convincere anche i detrattori più assidui proponendo questo sistema di ricarica totalmente gratuita: nessuno ci crede ma è tutto vero, potrai viaggiare dal Trentino Alto Adige fino alla Sicilia senza dover mai mettere la tua macchina sotto carica.

Carica gratis la tua auto elettrica: risparmio garantito

Il settore dell’automotive non sta vivendo un periodo semplice, soprattutto in Italia. La crisi di Stellantis, infatti, sta preoccupando migliaia di famiglie e decine di migliaia di lavoratori, che sono occupati in quel determinato settore o in altri satelliti. Per provare a rilanciare il mercato automotive, Mercedes ha introdotto una novità che, se prendesse piede, sarebbe veramente la svolta: si tratta di una speciale vernice solare che consentirebbe al veicolo di avere un’incredibile efficienza energetica.

Denominata solar coating, consiste in un rivestimento fotovoltaico che trasforma la carrozzeria del mezzo in un vero e proprio pannello solare, in grado di catturare l’energia della luce del Sole e alimentare il veicolo. Ecco le sue principali caratteristiche.

In cosa consiste il solar coating

Innanzitutto, il solar coating si distingue per un’efficienza di conversione del 20% e pesa solo 50 grammi per metro quadrato, quindi impatta minimamente sul peso del mezzo. Le nanoparticelle di cui è composto consentono il passaggio del 94% dell’energia solare e non rovinano il veicolo dal punto di vista estetico; a livello di sostenibilità, poi, il materiale di cui è composto è del tutto riciclabile.

Per Mercedes-Benz, che ha introdotto quest’invenzione, un SUV grande circa 11 metri quadrati se venisse interamente ricoperto da questo materiale potrebbe percorrere fino a 12mila chilometri all’anno solamente grazie alla luce del Sole. Il vero impatto di questa novità, però, dipenderà da come verrà presa dal grande pubblico e quindi dalle vendite, nonché dall’effettivo uso su larga scala.