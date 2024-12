Pellet, taglia i costi del riscaldamento: giù del 30% se ha questo dettaglio sulla confezione | E’ il migliore in commercio

Ecco come tagliare i costi del riscaldamento grazie al pellet. Per vedere un risparmio significativo anche del 30%, dovrete leggere questo dettaglio sulla confezione.

Gli italiani si sono messi l’anima in pace già da parecchio tempo, in quanto lo sappiamo tutti quanti benissimo, quanto il nostro budget familiare venga intaccato durante il periodo invernale. I costi di mantenimento del riscaldamento sono sempre elevati.

Per questo motivo, molti cercano degli escamotage, rispetto al riscaldamento tipico condominiale, che può essere centralizzato o autonomo. Molti utilizzano il condizionatore sul lato invernale, altri la pompa di calore, fino ad arrivare alla stufetta elettrica.

Il metodo sicuramente che fa risparmiare di più è la stufa a pellet, ma per tagliare veramente i costi del riscaldamento, anche del 30%, dovrete leggere questo dettaglio sulla confezione. Ecco qual è il migliore in commercio.

Cosa da sapere sulla stufa a pellet

Riscaldarsi con la stufa a pellet, è stato uno dei metodi più gettonati di questi ultimi anni, per via di quei bonus che hanno incentivato l’acquisto della stufa e i tagli sui costi di acquisto di questo materiale. Non si sa di preciso se qualche agevolazione verrà introdotta anche nella prossima Legge di Bilancio. Per il momento dunque, questo metodo alternativo di riscaldamento, viene apprezzato anche per il suo lato green.

Sicuramente l’acquisto iniziale è abbastanza dispendioso, ma nel corso del tempo, ammortizzerete la cifra senza problemi. Ovviamente bisognerà fare le scelte giuste, come per esempio acquistare il materiale durante le varie offerti presenti e scegliere il pellet tra quello di abete, faggio o misto (un mix di entrambi). Grazie a questi materiali, avrete una resa maggiore e una temperatura superiore e più costante.

Quale dettaglio deve esserci scritto sulla confezione

Voi lo sapete qual è il pellet migliore da acquistare per abbattere del 30% i costi del riscaldamento? Dovrete leggere precisamente queste due sigle, per sapere di aver acquistato il migliore sul mercato. Dovrete acquistare il pellet certificato, per avere un buon prodotto, quindi, se prodotto in Italia, dovrete cercare quello con la scritta “Pellet Gold” sull’etichetta, mentre se prodotto in Europa, “EN Plus”.

Inoltre, dovete sapere che questo combustibile si divide in tre categorie: A1, A2 e B. Sappiate che il top di gamma lo raggiungerete con la prima categoria, mentre l’ultima sarà di qualità inferiore per un uso domestico, ma molto apprezzato per un uso industriale. Infine, ricordatevi di acquistare il pellet che non supera gli 8mm e che presenta una superficie liscia, senza mai sfaldarsi.