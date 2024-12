Cena low cost, l’antipasto a casa mia non manca mai: con un solo ingrediente faccio tutti felici

Grazie a questa idea di cena low cost, avrete sempre l’antipasto a casa vostra, ottenendolo con un solo ingrediente. Farete tutti felici a tavola e andranno via soddisfatti.

Il famoso pranzo di Natale si avvicina che in realtà in alcune Regioni ci si vede con i parenti soltanto in questo giorno, mentre in altre, la tradizione dice che bisogna iniziare a mangiare tutti insieme il 24 sera per rialzarsi da tavola praticamente il 26 sera.

A prescindere da quale città proveniate, il bello delle feste è anche quello di provare a creare idee nuove per il menù, anche se come consiglia il buon Bruno Barbieri, sarebbe meglio preparare le ricette classiche a Natale e sperimentare in altri giorni.

Per questo oggi vogliamo suggerirvi un piatto tipico, per una cena low cost, che vi migliorerà la giornata. Con un solo ingrediente potrete realizzare questo delizioso antipasto.

Prendere ispirazione dalle varie food blogger

Se volete testare piatti già testati in maniera impeccabile, per queste feste di Natale, sicuramente, utilizzare una delle tante ricette postate dalle varie food blogger famose, come per esempio Benedetta Rossi, Benedetta Parodi e così via, sarebbe veramente l’ideale. Di ricette deliziose, facili da realizzare e anche economiche ce ne sono moltissime, non dovrete per forza spendere quanto una cena in un noto ristorante stellato, per stupire a casa.

Per esempio, non esistono soltanto le frittelle di fiori di zucca, sappiate che esistono quelle di carciofi, di patate, di zucchine e così via, che potrete utilizzare come antipasto, così come una delle molteplici torte salate o modalità alternativa per cucinare una semplice bistecca di pollo, la quale potrete trasformarla in un involtino stuzzicante.

Una ricetta low cost

In merito proprio al fatto di ricreare un piatto superlativo ma anche low cost, oggi vogliamo proporvi le frittelle di broccoli romane, le quali, grazie a un solo ingrediente, lasceranno a bocca aperta i vostri commensali. Parliamo ovviamente dei broccoli, verdura molto amata da qualcuno ma anche odiata da altri, soprattutto i bambini. In questa versione però non potrete proprio non assaggiarla.

Prendete dunque i broccoli, immergeteli nella pastella (createla a vostra discrezione) e procedete alla frittura delle stesse. Sentirete che gusto, alla fine avrete creato un antipasto particolare, facendo felici tutti i vostri ospiti. Per Natale potrebbe essere un’ottima idea, qualora voleste cucinare le verdure in una maniera alternativa, inserendo ovviamente nel vostro menù, anche i piatti tipici della vostra tradizione familiare, i quali si sposeranno perfettamente a queste inedite preparazioni.