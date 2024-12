Riscaldamento senza gas, quest’anno la caldaia non l’accendo proprio: le alternative sono eccezionali

Come non accendere il riscaldamento (Fonte: Canva) - www.cataniaoggi.it

Quest’anno potrete anche voi adottare la tecnica del riscaldamento senza gas, in quanto, grazie a queste alternative la caldaia non l’accenderete proprio, risparmiando notevolmente in bolletta.

Il tema “riscaldamento” ha sempre acceso un forte dibattito tra i consumatori, i quali puntualmente confrontano le bollette mensili, protestando per il costo elevato da pagare. Per quanto, molto spesso, questo pagamento è dilazionato dall’amministratore, la cifra resta comunque importante.

Non è soltanto una questione di costi, ma anche di inquinamento, in quanto sappiamo benissimo quanto forte sia l’impatto ambientale che questo combustibile genera nell’atmosfera, immettendo il gas a effetto serra.

Per questo motivo, vogliamo suggerirvi delle alternative per poter usare in casa il riscaldamento senza gas. La caldaia non l’accendete e anche i vostri risparmi familiari non verranno intaccati. Ma come vi starete chiedendo?

Riscaldare casa a costo zero

Riscaldare casa a costo zero è uno dei sogni più frequenti dei cittadini, i quali vorrebbero poter risparmiare notevolmente su questo argomento. Per il momento, scaldarsi senza pagare nulla è infattibile, in quanto tutti devono versare comunque un contributo, più o meno alto. Magari in futuro chi lo sa, le cose potrebbero cambiare. Ma fino a quale momento, sappiate che ci sono diverse alternative, per cercare di risparmiare su questo aspetto.

Badate bene che per ognuno dovrete valutare bene tutti i pro e i contro dei vari impianti e soprattutto, cercare un gestore che possa proporvi un contratto vantaggioso per la vostra situazione. Il riscaldamento mediante l’utilizzo del fotovoltaico, per quanto, l’investimento iniziale è abbastanza elevato, nel momento in cui avrete ammortizzato la cifra, allora sì, che potrete dire che il mantenimento è quasi a costo zero.

Le alternative al riscaldamento a gas

Nella maggior parte delle case degli italiani, è presente la classica caldaia per riscaldare la casa, con i costi che ormai conosciamo tutti e con quell’impatto ambientale notevole che fa molto discutere. Per questo motivo, se quest’anno volete abbracciare il riscaldamento senza gas, con queste alternative potrete non accendere mai la caldaia.

Per riscaldarvi in low cost quindi, potrete optare per: la pompa di calore, la stufa a pellet, la caldaia a biomassa, il riscaldamento elettrico a pavimento e infine, la caldaia ionica. Ognuno di questi metodi alternativi al classico sistema di riscaldamento, ha sicuramente un prezzo più o meno elevato, ma badate bene che se avete la possibilità, questo investimento per il futuro, vi ripagherà con gli anni, utilizzo dopo utilizzo.