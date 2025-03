Cucina nuova a 500€: se vai su questo sito fai l’affarone, uno smartphone ti costa di più | te la montano pure loro per due spicci

In un sito famosissimo trovi una cucina completa a un prezzo molto conveniente, un’occasione unica

Comprare e vendere oggetti di seconda mano è un’abitudine sempre più diffusa, favorita dalle numerose piattaforme digitali che facilitano l’incontro tra domanda e offerta. Questo fenomeno è alimentato da diversi fattori, tra cui la convenienza economica e la crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale. Acquistare prodotti usati permette di risparmiare rispetto ai prezzi del nuovo, contribuendo al contempo alla riduzione dei rifiuti e delle emissioni.

Secondo l’Osservatorio Second Hand Economy di BVA Doxa per Subito, nel 2023 la compravendita di prodotti usati ha rappresentato l’1,3% del PIL italiano, con un incremento del 140% delle transazioni online rispetto al primo anno di indagine. Il 60% degli italiani ha scelto questa modalità, collocandola al terzo posto tra i comportamenti sostenibili più diffusi. Le categorie di maggiore successo includono auto, moto, arredamento, abbigliamento, collezionismo e prodotti tecnologici.

Nel 2024, le auto si confermano al primo posto tra le categorie più ricercate su Subito, con una crescita del 5,6%. Seguono moto e scooter, aumentati del 5,4%, e il settore dell’arredamento e dei casalinghi. Particolarmente significativo è l’aumento del 7,3% nella categoria dell’abbigliamento e accessori. Il collezionismo si distingue con una crescita del 19%, riflettendo un rinnovato interesse verso oggetti rari e da collezione.

Un altro dato rilevante è l’aumento dell’11% nella compravendita di elettrodomestici usati. Sempre più persone scelgono di acquistare prodotti di seconda mano per esigenze domestiche, cercando cucine, frigoriferi, forni e lavatrici. Questo comportamento non solo consente un notevole risparmio, ma contribuisce anche a ridurre lo spreco e prolungare la vita utile degli elettrodomestici.

La crescita delle transazioni online

Le transazioni online sono aumentate del 54,5% negli ultimi tre anni, segnando un cambio di paradigma. Se in passato l’elettronica era la categoria predominante, oggi il mercato è più diversificato. Il collezionismo registra una crescita del 77%, seguito dall’abbigliamento e dagli accessori. Anche biciclette, elettrodomestici e attrezzi per giardinaggio e fai-da-te mostrano incrementi significativi, rispettivamente del 78%, 77% e 116%.

Tra le piattaforme più utilizzate in Italia c’è Subito, che con oltre 26 milioni di utenti mensili offre un’ampia gamma di categorie. Qui si possono trovare cucine complete e in ottime condizioni a prezzi stracciati e il montaggio è a un prezzo irrisorio. Per l’abbigliamento e gli accessori, Vinted e Depop sono particolarmente popolari. Vinted consente vendite senza commissioni per il venditore, mentre Depop offre una componente social per costruire un’identità stilistica.

Elettronica e tecnologia

Per chi cerca prodotti tecnologici di seconda mano, eBay rimane una delle piattaforme più affidabili. Con la possibilità di acquistare sia a prezzo fisso che tramite asta, gli utenti possono trovare occasioni su smartphone, computer e console. Inoltre, la protezione acquisti garantisce maggiore sicurezza durante le transazioni.

Anche il settore sportivo ha abbracciato l’economia dell’usato. Decathlon Second Hand offre attrezzature sportive di seconda mano, garantite direttamente dal marchio. Questa opzione permette agli appassionati di sport di accedere a prodotti controllati e certificati, promuovendo un modello di consumo più sostenibile. Il mercato dell’usato continua a crescere, consolidandosi come una scelta vantaggiosa e responsabile per consumatori e ambiente.