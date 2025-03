Codice della strada, nuove disposizioni ministeriali in vigore da Pasqua, se non chiami oggi stesso la sanzione è di 1.600€

Per Pasqua preparati ad affrontare una spesa inattesa per la tua auto che è una stangata e non puoi evitarla

Dal 15 aprile 2024 entra in vigore l’obbligo di equipaggiare le proprie auto con pneumatici estivi per conformarsi alle norme del Codice della Strada. Gli automobilisti avranno tempo fino al 15 maggio 2024 per effettuare la sostituzione, evitando così sanzioni e garantendo maggiore sicurezza stradale. La normativa, in vigore fino al 15 ottobre 2024, si applica a tutti i veicoli a esclusione di alcune categorie specifiche.

La legge stabilisce una finestra temporale precisa per il montaggio degli pneumatici estivi, ovvero dal 15 maggio al 15 ottobre. Tuttavia, per agevolare gli automobilisti, è prevista una deroga di un mese sia all’inizio che alla fine del periodo indicato. Questo significa che il passaggio alle gomme estive può essere effettuato a partire dal 15 aprile e si avrà tempo fino al 15 maggio per mettersi in regola.

Non rispettare l’obbligo del cambio gomme può comportare sanzioni piuttosto elevate. Le multe vanno da un minimo di 422 euro fino a un massimo di 1.682 euro. In aggiunta, le autorità possono procedere con il ritiro del libretto di circolazione del veicolo, impedendo all’automobilista di continuare a circolare fino alla regolarizzazione della situazione.

Non tutti gli automobilisti sono obbligati a sostituire le gomme. Sono esentati coloro che utilizzano pneumatici quattro stagioni, progettati per garantire buone prestazioni sia in inverno che in estate. Anche i veicoli con pneumatici aventi un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione possono circolare tutto l’anno senza necessità di sostituzione.

Perché è importante il cambio gomme

Il principale motivo alla base di questa normativa è la sicurezza stradale. Gli pneumatici estivi offrono migliori prestazioni durante la stagione calda, riducendo i rischi di aquaplaning e migliorando l’aderenza su strade bagnate. Inoltre, assicurano un minor consumo di carburante e una riduzione dell’usura rispetto agli pneumatici invernali utilizzati fuori stagione.

Gli pneumatici estivi e invernali sono progettati con caratteristiche diverse per adattarsi alle condizioni climatiche specifiche. Gli pneumatici estivi hanno una mescola più dura che resiste meglio alle alte temperature, mentre i tasselli più ampi garantiscono una maggiore superficie di contatto con l’asfalto. Al contrario, gli pneumatici invernali hanno tasselli più sottili e una mescola più morbida, ideale per affrontare neve e ghiaccio.

Consigli per un cambio gomme efficace

Per un cambio gomme ottimale, è consigliabile rivolgersi a un gommista professionista che possa verificare anche lo stato generale degli pneumatici. Inoltre, è importante controllare la pressione delle gomme e assicurarsi che l’equilibratura e la convergenza siano corrette. Conservare gli pneumatici invernali in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore contribuirà a preservarne l’integrità per la prossima stagione.

Seguire la normativa sul cambio gomme estive non solo evita multe salate, ma garantisce una guida più sicura e confortevole. Approfittare della finestra temporale concessa per effettuare la sostituzione è la scelta migliore per viaggiare in sicurezza durante i mesi più caldi. Ricordati di verificare se sei tra le categorie esenti e, in caso contrario, prenota per tempo un appuntamento con il tuo gommista di fiducia.