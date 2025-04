Codice della strada, supporti per smartphone: vietatissimi questi modelli, massacro a botte di 700€ a verbale

Se hai l’abitudine di usare il navigatore in auto con il cellulare, attento al supporto, se è quello vietato prendi la multa

L’innovazione tecnologica ha trasformato il modo in cui gli automobilisti si muovono, grazie all’introduzione dei navigatori GPS che rendono più semplice e immediata la pianificazione dei percorsi. Tuttavia, se da un lato questi dispositivi migliorano la mobilità, dall’altro il loro utilizzo improprio durante la guida rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza stradale. Per questo motivo, il Codice della Strada italiano disciplina l’uso di tali strumenti per prevenire distrazioni e incidenti.

L’articolo 173 del Codice della Strada stabilisce che è vietato l’uso di dispositivi di comunicazione che richiedano l’impiego delle mani durante la guida. Questa normativa si applica anche ai navigatori GPS, inclusi quelli integrati nei veicoli e le applicazioni di navigazione installate sugli smartphone. Per essere utilizzati legalmente, tali dispositivi devono essere fissati su un supporto adeguato e non devono richiedere interazioni manuali da parte del conducente.

L’uso improprio del navigatore GPS può causare distrazioni fatali al volante. Un solo secondo di disattenzione può essere sufficiente per provocare un incidente. Per scoraggiare comportamenti rischiosi, il Codice della Strada prevede sanzioni severe per chi viola le regole sull’uso dei dispositivi elettronici alla guida. Le multe per l’uso scorretto del navigatore GPS variano da 161 a 700 euro e possono comportare la decurtazione dei punti dalla patente.

Per garantire la sicurezza, è fondamentale impostare la destinazione prima di iniziare il viaggio, evitando di modificare il percorso mentre il veicolo è in movimento. Il dispositivo deve essere posizionato in modo tale da essere facilmente visibile senza ostruire la visuale della strada. Durante la guida, è consigliabile seguire le indicazioni vocali invece di guardare costantemente lo schermo.

L’uso dei navigatori GPS sugli smartphone

Le applicazioni GPS sugli smartphone offrono funzionalità avanzate, ma devono essere utilizzate in conformità alle normative vigenti. Lo smartphone deve essere fissato su un supporto idoneo e posizionato in modo da non costringere il conducente a distogliere lo sguardo dalla strada. Inoltre, l’uso di comandi vocali può rappresentare un’alternativa sicura per interagire con il navigatore senza dover toccare il dispositivo.

II veicoli moderni sono spesso dotati di sistemi di navigazione integrati che rispettano le normative di sicurezza stradale. Questi dispositivi sono progettati per ridurre le distrazioni, grazie a schermi posizionati strategicamente e comandi vocali che consentono di gestire la navigazione senza togliere le mani dal volante. Tuttavia, è fondamentale familiarizzare con il loro funzionamento prima di mettersi in viaggio.

La guida sicura e responsabile

L’utilizzo dei navigatori GPS deve essere sempre subordinato alla massima attenzione alla guida. Sebbene siano strumenti utili per orientarsi, non devono mai diventare una fonte di distrazione. Ogni conducente è responsabile della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada, motivo per cui è essenziale rispettare le normative e adottare comportamenti prudenti.

L’evoluzione tecnologica ha reso la navigazione più efficiente, ma è fondamentale utilizzarla in modo sicuro. Seguire le disposizioni del Codice della Strada sull’uso dei dispositivi elettronici permette di ridurre i rischi e migliorare la sicurezza di tutti. Rispettare le regole non solo evita sanzioni, ma contribuisce a una guida più responsabile e consapevole, riducendo il numero di incidenti causati dalla distrazione al volante.