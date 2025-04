Vacanze da nababbi, cancellati i low cost: paghi il quadruplo o rimani a casa

Viaggiare è diventato inaccessibile a molti, i biglietti aerei se li possono permettere oramai solo i ricchi

Chi ha intenzione di viaggiare durante le festività pasquali del 2025 dovrà affrontare un aumento significativo dei prezzi dei voli. Secondo un’analisi condotta sui principali motori di ricerca, alcune tratte hanno registrato rincari fino al 400%, rendendo più costoso spostarsi sia in Italia che verso le destinazioni europee più gettonate. La variazione dei prezzi dipende in gran parte dal periodo di prenotazione e dalla domanda elevata per i giorni festivi.

La Spagna si conferma una delle mete più richieste per Pasqua, ma i voli da Roma e Milano hanno subito rincari significativi. Chi vuole raggiungere Barcellona, Madrid o Valencia tra il 17 e il 22 aprile 2025 deve essere pronto a spendere almeno 120-180 euro a tratta. Particolarmente costosi i voli per le Isole Canarie, che partono da 250 euro. Tuttavia, anticipando la partenza di un paio di settimane, tra il 3 e l’8 aprile, si può risparmiare notevolmente, con biglietti per Valencia e Barcellona a partire da 50 euro e per Ibiza a circa 85 euro.

Anche la Francia non fa eccezione all’aumento dei prezzi. Un volo andata e ritorno per Parigi nel periodo pasquale costa non meno di 200 euro. Nizza e altre città francesi registrano prezzi simili, rendendo difficile trovare offerte convenienti. La differenza di prezzo rispetto alle settimane precedenti è notevole: chi parte all’inizio di aprile può trovare voli per Parigi a meno di 80 euro e per le altre città francesi intorno ai 50 euro. Questo trend conferma che anticipare la partenza di qualche settimana può fare una grande differenza in termini di spesa.

Non solo le tratte internazionali sono soggette a rincari: anche i voli interni italiani vedono aumenti consistenti. Il caso più emblematico è quello della tratta Milano-Catania, che ha registrato un aumento del 400%. Durante la settimana di Pasqua, un biglietto costa almeno 270 euro e può arrivare fino a 300 euro. Lo stesso vale per la tratta Milano-Bari, con prezzi che variano da 150 a 250 euro. In periodi meno richiesti, come l’inizio di aprile, i biglietti per le stesse destinazioni si trovano a prezzi decisamente più bassi, tra i 30 e i 60 euro a tratta.

Le differenze di prezzo tra festivi e non festivi

L’oscillazione dei prezzi tra i giorni festivi e quelli non festivi è impressionante. Per esempio, un volo da Milano a Catania nei giorni non festivi costa circa 60 euro, ma nella settimana di Pasqua il prezzo quadruplica. Anche per la tratta Roma-Catania la differenza è notevole: un volo acquistato per i giorni precedenti alla festività costa circa 50-70 euro, mentre nei giorni più richiesti il prezzo sale fino a 180 euro a tratta. Questo trend mostra quanto sia importante pianificare i viaggi con anticipo per evitare costi eccessivi.

Per chi vuole evitare di pagare cifre esorbitanti, la soluzione migliore è prenotare con largo anticipo o scegliere di partire nei giorni meno richiesti. I dati dimostrano che anticipare la partenza di due settimane può far risparmiare fino al 70% sul costo del biglietto. Inoltre, monitorare costantemente le offerte sui principali siti di prenotazione e sfruttare le compagnie low-cost può aiutare a trovare tariffe più convenienti.

L’impatto sul turismo italiano

Questi rincari potrebbero avere ripercussioni anche sul turismo nazionale. Con i voli interni così costosi, molti viaggiatori potrebbero optare per alternative come il treno o l’auto, influenzando il settore aereo e la distribuzione del turismo sul territorio. Le compagnie aeree, dal canto loro, giustificano gli aumenti con il rialzo dei costi operativi e la maggiore domanda, ma resta il problema dell’accessibilità economica per i viaggiatori italiani.

In vista della Pasqua 2025, chi vuole viaggiare deve prepararsi a un incremento dei prezzi dei voli, soprattutto verso le mete più richieste in Italia e in Europa. Tuttavia, con un’attenta pianificazione, è possibile risparmiare considerevolmente. Prenotare con anticipo, scegliere date meno gettonate e confrontare le tariffe sono strategie essenziali per evitare di pagare prezzi esorbitanti e godersi la vacanza senza pesare troppo sul portafoglio.