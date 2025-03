Affitto decorticato, chiedi subito la riduzione del canone del 35% | È la legge anti rumore

Esiste una legge che ti risarcisce parte dell’affitto mensile se hai subito uno di questi danni, verifica se lo puoi chiedere

Gli inquilini hanno il diritto di richiedere una riduzione dell’affitto se l’appartamento presenta difetti che compromettono il suo utilizzo. Questo diritto è regolato in Svizzera dal Codice delle obbligazioni e si applica a diverse situazioni, dalle riparazioni non eseguite ai cantieri rumorosi.

Un difetto è qualsiasi problema che impedisce l’uso conforme al contratto dell’appartamento. Può trattarsi di guasti agli elettrodomestici, infiltrazioni d’acqua, muffa o rumori molesti provenienti da lavori di costruzione. Tuttavia, non rientrano tra i difetti le questioni di piccola manutenzione, come la sostituzione di una lampadina, che rimangono a carico dell’inquilino.

Per poter richiedere una riduzione del canone, devono essere soddisfatte alcune condizioni fondamentali: Il difetto non deve essere causato dall’inquilino. Il problema non deve rientrare nella piccola manutenzione. L’inquilino deve aver tempestivamente informato il locatore del difetto. La richiesta di riduzione decorre dal momento in cui il locatore ne è a conoscenza fino alla risoluzione del problema. Si consiglia di inviare la segnalazione tramite lettera raccomandata per avere una prova ufficiale della comunicazione.

Oltre ai difetti materiali, gli inquilini possono richiedere una riduzione dell’affitto in altre circostanze. Ad esempio, se il tasso ipotecario di riferimento diminuisce di almeno 0,25 punti percentuali, l’affitto può essere ridotto. Allo stesso modo, se il canone di locazione iniziale risulta eccessivamente elevato, si può presentare una richiesta di riduzione.

Calcolo della riduzione del canone

L’importo della riduzione dipende dalla gravità del difetto e dall’impatto che ha sulla qualità della vita dell’inquilino. Per controversie, ci si può rivolgere all’autorità di conciliazione competente. Ad esempio, in caso di lavori di ristrutturazione di un intero edificio, la riduzione potrebbe arrivare al 35%. Se un cantiere di grandi dimensioni causa rumori e vibrazioni significative, la riduzione dell’affitto potrebbe essere del 16%.

Se vicino all’appartamento viene costruito un nuovo edificio con l’utilizzo di macchinari rumorosi, gli inquilini possono richiedere una riduzione dell’affitto. Per rafforzare la propria richiesta, è utile documentare i disagi con fotografie, video e annotazioni giornaliere dei livelli di rumore.

Come richiedere la riduzione

Ecco i passaggi principali per presentare una richiesta di riduzione dell’affitto: Identificare e documentare il difetto. Informare tempestivamente il locatore con una lettera raccomandata. Attendere la risoluzione del difetto. Se il problema persiste, contattare l’autorità di conciliazione per avviare una mediazione. La riduzione del canone può essere richiesta anche retroattivamente, a condizione che il difetto sia stato segnalato tempestivamente.

Tuttavia, il diritto alla riduzione decade dopo cinque anni. Questo significa che, anche se il difetto è stato risolto, l’inquilino può ancora richiedere un risarcimento per il periodo in cui ha subito il disagio. Conoscere i propri diritti in caso di difetti nell’appartamento è fondamentale per tutelare la propria qualità della vita. Se riscontrate problemi, agite prontamente, documentate tutto e comunicate in modo formale con il locatore.