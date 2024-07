Che botta di multa: 334€ per un dettaglio | Controlla subito la tua auto prima di metterti in viaggio

Controllalo subito, la multa è una batosta micidiale

Quando ci si mette in auto, si sa che sono molte le regole da rispettare. Una delle più importanti e delle più violate è quella del limite di velocità: molti automobilisti, consapevolmente o inconsapevolmente, lo superano più volte durante il giorno. Nel caso in cui un autovelox registri l’infrazione, però, la multa arriverà puntuale e precisa.

Ci sono poi le regole che normano la sosta, quindi anche il parcheggio: le aree in cui si può lasciare l’auto, quanto si deve pagare per farlo e quando è invece è gratis, così come la distanza che si deve tenere dalla strada e dagli altri veicoli sia quando si è in movimento che quando si è fermi.

Oggi parliamo di un dettaglio, spesso sottovalutato, che però può causare multe anche molto salate se non viene controllato e quindi se viene visto dagli agenti: ecco di cosa si tratta, corri a verificare la tua macchina.

Controllalo subito o prenderai una stangata di multa

Sono molte le famiglie che si stanno organizzando per andare in vacanza, nelle prossime settimane. I preparativi fervono: bisogna fare le valigie, organizzare la casa e trovare una sistemazione per gli amici a quattro zampe, se non vanno con la famiglia. Un aspetto da controllare, però, è anche quello del mezzo con cui si raggiungerà la meta delle ferie estive: se si prende l’aereo, per esempio, è utile verificare l’orario del volo ed eventuali aggiornamenti, come per esempio scioperi o ritardi. Se invece si va in auto, prima di compiere il lungo viaggio è utile portare il mezzo da un meccanico di fiducia per effettuare un controllo al motore e alle funzioni principali, così da essere sicuri che tutto funzioni alla perfezione.

Un aspetto molto importante da non sottovalutare è poi quello degli pneumatici. Controllarne l’usura prima di partire è infatti fondamentale poiché non solo, se deteriorati, possono favorire un incidente, ma possono addirittura far prendere una sanzione salata.

Cosa dice la normativa europea

Il limite legale di usura delle gomme, per quanto riguarda la profondità degli intagli sul battistrada, è di almeno 1.6 millimetri. Questo scende a 1 millimetro per i motoveicoli e a 0.5 millimetri per i ciclomotori.

Se non lo si rispetta, secondo l’articolo 79 comma 4 del Codice della Strada si può incappare in una sanzione amministrativa che va dagli 87 euro ai 344 euro. Inoltre, si può subire anche la decurtazione di 2 punti della patente.