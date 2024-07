Royal Family: principini in lacrime dopo la decisione reale | Si separano

I principini della Royal Family hanno ricevuto una triste notizia. Le decisione reale li costringerà a separarsi. Ecco perché.

La Famiglia Reale è sempre nell’occhio del ciclone e, anche in queste ore, non si sta parlando d’altro. Questo perché i principini della famiglia hanno ricevuto una tristissima notizia che li costringerà a separarsi. Ecco dunque nello specifico quale decisione reale li ha fatti scoppiare in un bagno di lacrime. Purtroppo quando si tratta di regole con la Royal Family non si può scherzare.

La Famiglia Reale è sicuramente in grado di appassionare tutti quanti e le loro usanze sono sempre un grande mistero.

La famiglia deve infatti seguire rigidamente delle regole spesso assurde che, neanche volendolo, possono essere infrante. Lo abbiamo visto a The Crown, la serie Netflix che ha spopolato in questi ultimi anni, nella scena in cui la Regina Elisabetta II ha ammesso di aver rinunciato a tutta sé stessa per possedere la corona. Tali regole comprendono ogni membro della famiglia, anche i più piccolini.

I figli di William e Kate non sono esclusi e il piccolo George, proprio nei prossimi mesi, dovrà prepararsi per un triste avvenimento. Ecco di cosa si tratta.

Perché i principini dovranno separarsi

Il principino George è il legittimo erede al trono dopo il padre William. Proprio per questo, sui lui grava una grossa responsabilità e deve essere necessariamente tenuto sempre in sicurezza. George dovrà infatti seguire il cosiddetto decreto reale, il quale comincerà non appena il piccolo compirà i 12 anni di età (ossia il 22 luglio del prossimo anno). Da quel momento in poi ci saranno delle massime misure di sicurezza che hanno già precedentemente coinvolto tutti i passati Re e Regine.

Ma cosa prevederanno nello specifico queste misure di sicurezza di cui tutti quanti stanno già parlando?

Perché George verrà separato dai fratelli

Affinché la sua incolumità sia d’interesse nazionale, il piccolo George verrà separato dalla sorella Charlotte e il fratello Louis durante tutti i viaggi e gli spostamenti. L’ex pilota di Re Carlo, in passato spiegò come funzionava la cosa: “Abbiamo viaggiato con tutti e quattro, Carlo, la principessa Diana e i piccoli William e Harry fino a quando William non ha compiuto 12 anni. Solo con il permesso della regina potevano volare tutti e quattro assieme”. Sembrerebbe quindi che l’unico che possa fare qualche eccezione alla regola sia Re Carlo III, per fare in modo che George non si senta solo durante i suoi viaggi.

E tu eri a conoscenza di questa regola di sicurezza della Famiglia Reale?