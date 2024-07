Angelo Madonia: la nuova fiamma di Sonia Bruganelli ha già una famiglia | Come stanno davvero le cose

Ecco chi è la nuova fiamma di Sonia Bruganelli. Il suo nome è Angelo Madonia e l’uomo ha già una famiglia.

Dopo la sua recente separazione con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli sembra aver riscoperto l’amore. Il suo nome è Angelo Madonia e sul web sono già circolate delle immagini dei due assieme. Ma ecco nello specifico chi è veramente quest’uomo e chi sono le note ex di Angelo. Inutile dire che in queste ore non si sta parlando d’altro.

Sonia Bruganelli è stata per moltissimi anni assieme al noto conduttore televisivo Paolo Bonolis.

Oltre a condividere un profondo amore, i due hanno ancora oggi degli impegni lavorativi comuni. Nonostante dalla loro relazione siano nati degli splendidi figli, qualche mese fa la famosa coppia ha annunciato la separazione. I motivi non sono mai stati chiariti ma i fan della coppia sono sicuramente rimasti sorpresi dalla notizia. Eppure sia Paolo che Sonia sembrano tranquilli e stanno passando un’estate serena. Addirittura in queste ore sono stati immortalati assieme in vacanza e questo dimostrerebbe come siano rimasti in ottimi rapporti.

Come se non bastasse, Sonia ha già una nuova fiamma e l’uomo è un volto conosciuto dalle persone. Ecco perché.

Chi è Angelo Madonia: l’uomo che ha rubato il cuore di Sonia

Sonia è stata immortalato più volte in compagnia del bell’Angelo Madonia, mentre si scattano dei selfie, passeggiano per le vie della città e si tengono per mano. Non c’è dunque alcun dubbio: la Bruganelli ha finalmente trovato un nuovo amore. Angelo Madonia è inoltre un volto già conosciuto dalle persone, in molti se lo ricorderanno ad esempio a Ballando con le Stelle, dove ricopre il ruolo di maestro di danza. In diversi non avranno poi scordato la sua ex relazione con Ema Stokholma, con la quale aveva partecipato durante la passata edizione della trasmissione.

Prima ancora di stare con la nota conduttrice radiofonica, Angelo aveva costruito una famiglia con un’altra donna.

Il passato del ballerino

Il maestro e coreografo Madonia, prima ancora di conoscere Ema, ha avuto una relazione con una donna e il loro amore ha dato alla luce le figlie Matilde e Alessandra. Durante una passata intervista per il settimanale Nuovo, mentre stava ancora con la conduttrice radiofonica, Angelo ammise: “Ho due figlie: Alessandra che vive in Toscana con la madre e sta con noi ogni due settimane e Matilde che sta a casa nostra tre giorni a settimana.”

Insomma, oltre ad essere un bellissimo uomo, Angelo è anche un bravissimo padre che potrebbe aver rubato il cuore della Bruganelli proprio per questo!