Scandalo Saldi: toglie l’etichetta del prezzo e scopre la truffa | Lo sconto era fasullo

Attento ai saldi, sotto all’etichetta del prezzo c’è questo: è rimasta sconvolta

A partire dal 6 luglio, in Italia sono iniziati gli attesissimi saldi estivi. Si tratta di un periodo durante il quale i cittadini possono acquistare beni e prodotti a prezzi scontati, quindi vantaggiosi: molto spesso i prodotti in saldo sono quelli non venduti durante l’inverno o la primavera anche se, con il passare dei giorni, spesso va in saldo anche l’estivo.

Ci sono vari modi di viversi i saldi. C’è chi ne approfitta e si riempie l’armadio, acquistando anche ciò che non gli è strettamente necessario poiché sa che, a quel prezzo, non lo troverà più. Altri, invece, se capitano in un negozio con i saldi ci danno giusto un’occhiata ma comprano qualcosa solo se gli interessa davvero.

In ogni caso, comunque, la certezza è una sola: i prezzi dei prodotti, in questo periodo, sono estremamente vantaggiosi. Non per tutti, però: ecco cos’ha scoperto questa ragazza.

Saldi o fregature? La verità

In questo periodo, i prodotti in saldo vengono contrassegnati da un’etichetta specifica che indica la percentuale di sconto, il prezzo di partenza e quindi il prezzo attuale del prodotto. Questo non lo si fa per cortesia ma per legge, poiché il consumatore deve sapere qual era il prezzo di partenza e quindi qual è lo sconto che vi è stato applicato. A tal proposito, però, i più amanti dello shopping hanno notato qualcosa: quei capi che, fino a prima dei saldi, avevano un determinato prezzo, oggi che sono scontati del 20% o del 30% hanno un costo del tutto simile a quello di partenza. Ciò significa solo una cosa: prima di applicare lo sconto, il prezzo è stato alzato.

Una ragazza, infatti, su X ha svelato proprio ciò che abbiamo detto: nel video inquadra le sue mani ed un cartellino di un capo d’abbigliamento di Zara che, con il prezzo di partenza di 69,95 euro, scontato costa 49.99 euro. Rimuovendo questa etichetta, sotto ne trova un’altra: il prezzo del prodotto è di 39.99 euro, quindi addirittura inferiore a quello scontato.

Lo shock dei consumatori

L’utente che ha pubblicato questo video è portoghese, per cui i commenti sono tutti scritti in questa lingua. Si nota, comunque, un generale shock per quanto scoperto.

Qualcuno, però, lancia un’ipotesi: c’è chi scrive, infatti, che in azzurro viene indicato il prezzo per i paesi europei e in rosso quello per la Spagna, il Portogallo e così via. Questo quindi spiegherebbe le due etichette.