Documento Scaduto: se lo tieni in auto rischi oltre 600€ di multa | Nessuno chiuderà un occhio

Multa stratosferica, controlla se questo documento è ancora valido

Quando si viaggia in auto, è molto importante che il mezzo in sé e per sé sia completamente a posto con la legge e con la normativa. Innanzitutto, devono esserci montati gli pneumatici adatti alla stagione: se è inverno devono esserci quelli invernali, oppure quelli estivi. In alternativa, durante i mesi freddi si può viaggiare con le gomme estive ma con le catene in auto, o ancora con le cosiddette quattro stagioni.

Anche i documenti devono essere validi, per esempio il libretto di circolazione dev’essere sempre a bordo del mezzo e deve contenere tutte le informazioni necessarie, in caso di controllo. Lo stesso per la licenza di guida, da avere sempre con sé e da verificare che non sia scaduta.

Oggi parliamo di un documento che molti sottovalutano ma che in realtà, se scaduto, comporta una multa salatissima. Ecco di cosa stiamo parlando: non dimenticartene.

Non farla scadere, sarà un salasso

Uno dei documenti più utili in termini di circolazione è la revisione auto. Questo, in realtà, certifica una cosa molto importante e cioè è che il veicolo è stato revisionato da un esperto, quindi è sicuro per tutti. Secondo le regole del Codice della Strada, la prima revisione deve avvenire 4 anni dopo l’immatricolazione e, a seguire, dev’essere fatta ogni 2 anni. La legge, però, prevede anche un periodo di tolleranza per chi non rispetta queste scadenze: le sanzioni, infatti, non scattano il giorno dopo la scadenza indicata sul certificato. È infatti possibile eseguire la revisione auto fino alla fine del mese successivo a quello in cui si è effettuata l’ultima revisione: ipotizzando che questa sia stata fatta il 9 marzo 2022, si ha tempo fino al 30 aprile 2024.

Se però si salta anche questo appuntamento prolungato e si circola con una revisione scaduta, che ha superato anche il periodo di tolleranza, allora la multa può andare da 173 a 694 euro. Inoltre, si ha il divieto di circolare fino a che il veicolo non venga revisionato.

In cosa consiste la revisione auto

Durante l’appuntamento di revisione auto, l’addetto verifica lo stato del freno a mano, del freno di servizio, di specchi, vetri e lavavetri, nonché dell’efficacia dello sterzo in termini di stato meccanico, fissaggio e cuscinetti.

Prima di sottoporre l’auto a revisione, comunque, il proprietario del mezzo può autonomamente controllare lo stato delle cinture di sicurezza, i livelli dei vari liquidi, la pressione di gonfiaggio e l’usura del battistrada, così come la corretta accensione di luci e spie e la verifica dell’integrità delle due targhe.