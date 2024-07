Altro che Cannoli Siciliani: questi sono più buoni e li prepari a casa in un battibaleno | Bye bye Sicily

Se volete un dolce alternativo ai famosissimi Cannoli Siciliani, questo grande personaggio dello spettacolo, vi rilascia la sua ricetta gustosa da provare sicuramente. Ecco di cosa stiamo parlando.

La cucina italiana lo sappiamo tutti quanti benissimo, senza togliere nulla agli altri Stati, ma è una tra le più buone del mondo. Non per essere di parte, ma i manicaretti che possiamo trovare qui da noi, da Nord a Sud, sono qualcosa di eccezionale.

Dall’antipasto al dolce è sempre un tripudio di sapore che inebria le papille gustative anche dei più esigenti, insomma è impossibile non amare la cucina tutta Made in Italy. Tra i vari dessert per eccellenza, i Cannoli Siciliani sono qualcosa di esplosivo, “una botta di vita” che ti migliora la giornata senza ombra di dubbio.

Oltre a questo dolce tipico siciliano, oggi vogliamo riportarvi una ricetta di un dolce alternativo ideato da un grande personaggio dello spettacolo, la cui bravura non è dimostrabile soltanto in televisione ma anche in cucina. Ecco di chi parliamo.

Il dolce tipico siciliano: i Cannoli Siciliani

I Cannoli Siciliani sono un dolce tipico siciliano che è diventato famoso in tutta Italia, in quanto la sua bontà è cosa ben risaputa. Non è soltanto buono ma è anche bello da vedere, per non parlare di quel profumo che batte le fragranze dei vari brand ad oggi conosciuti.

Si possono comprare già fatti ma anche realizzarli a casa da soli, in quanto una volta fritta la tipica cialda, bisognerà riempirli di quella crema a base di ricotta aromatizzata con cannella e scorza di arancia dal gusto iconico. Naturalmente in rete potete trovare tante varianti, come per esempio il cioccolato, i canditi e ancora scaglie di pistacchio e così via.

I Cannoli alla crema di Marisa Laurito

Senza togliere nulla ovviamente ai mitici Cannoli Siciliani che si classificano come uno dei dessert più amati in Italia, oggi siamo qui a proporvi una delizia realizzata dal giudice dello show di Alessandro Borghese, Celebrity Chef, la grande Marisa Laurito.

La nota attrice e conduttrice non è un asso soltanto in televisione ma anche in cucina e con questi suoi Cannoli alla crema ha veramente superato se stessa, vi basteranno mezzo litro di latte, 100 grammi di panna liquida per dolci, 2 uova, 200 grammi di zucchero, 70 grammi di farina, un pò di burro e una scorzetta di arancia o limone per creare una crema da farvi venire l’acquolina in bocca. Troverete comunque tutta la ricetta completa sul suo sito, marisalaurito.com, vi basterà seguire i passaggi per realizzare un dolce talmente gustoso da lasciare senza parole i vostri commensali.