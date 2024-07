Ricerca urgente Poste Italiane | Ti mettono a lavorare anche senza esperienza: “Contratto Full time”

Poste Italiane sta ricercando urgentemente del personale. Potrai lavorare anche senza alcuna esperienza. Non aspettare!

Se anche tu stai cercando un lavoro e non vuoi accontentarti, forse dovresti leggere questo articolo. Poste Italiane sta ricercando urgentemente del personale e tu potresti essere proprio il candidato ideale. I requisiti saranno veramente minimi e non sarà necessaria alcuna esperienza. Ecco dunque tutto quello che dovresti sapere su questa posizione lavorativa e in quali città d’Italia stanno assumendo a gogo.

Oggigiorno non è poi così semplice trovare un lavoro serio, sicuro e non stagionale. Il tasso di disoccupazione è sempre alto e, se anche tu sei tra queste persone, sappi che potrebbe esserci una soluzione per te.

Questo perché Poste Italiane, un’importante azienda della nostra nazione, sta facendo raffiche di assunzioni in gran parte d’Italia. La cosa positiva è che non servirà alcuna esperienza per lavorare con loro e, anche tu, potresti essere il candidato ideale. Tutti quanti stanno già inviando il proprio curriculum e non dovresti farti scappare questa occasione.

Ecco dunque nello specifico tutto quello che dovresti sapere sulla ricerca urgente di Poste Italiane di questi giorni.

Quale figura sta ricercando Poste Italiane

L’azienda sta ricercando dei consulenti finanziari per sviluppare un nuovo modello di servizio commerciale. Le città interessate sono molte, tra cui: Genova, Arezzo, Savona, Cremona, Milano, Lecco, Padova, Venezia, Verona, Alessandria, Sondrio e molte altre ancora. Poste Italiane sta ricercando dei laureati o laureandi che abbiano i seguenti requisiti: un titolo di studio in discipline economico-giuridiche, conoscenza delle normative previste per la consulenza in materia di investimenti e competenza dei mercati e dei vari strumenti finanziari.

Ma quale contratto offrirà l’azienda e come dovrà avvenire la procedura per fare domanda? Scopriamolo subito insieme.

Come candidarsi a questo lavoro

Poste Italiane offrirà un contratto full time al possibile candidato, il quale potrà fare domanda direttamente attraverso il portale online Poste Italiane. Nel caso in cui dovessi essere scelto per questo lavoro, avrai la possibilità di lavorare in un meraviglioso team, trasparente e responsabile. D’altronde Poste Italiane è da sempre un’azienda che opera con professionalità e che non cerca di lasciare mai i propri clienti e dipendenti insoddisfatti. Ricordati inoltre di partecipare al Virtual Recruiting Day per scoprire qualche aspetto in più sull’azienda.

Insomma, non farti assolutamente scappare questa occasione e candidati subito per Poste Italiane. Avrai finalmente l’occasione di avere un lavoro sicuro e stabile.