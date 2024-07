C’è scritto Pasta Tre Mulini, ma in realtà la produce un colosso 100% Made in Italy: con la sua etichetta originale la pagheresti 1.50 € in più

All’Eurospin la loro pasta è a marchio Tre Mulini ma in realtà chi si occupa della sua produzione è un colosso del suo settore, totalmente 100% Made in Italy. Con la sua etichetta originale la pagheresti molto di più.

Molti stereotipi sono difficili da eliminare, in quanto in merito ai discount si pensa che soltanto nei vari supermercati sia possibile trovare prodotti di marca e di qualità. In realtà non è così, in pochi lo sanno ma molti articoli di genere alimentari sono prodotti dagli stessi brand di marca che conosciamo molto bene.

Semplicemente vengono venduti sotto marchi diversi che permettono un prezzo più abbordabile per tutti coloro che vogliono risparmiare sulla spesa. Ovviamente ognuno è liberissimo di acquistare i prodotti di marca o i prodotti di sottomarca, ogni cittadino sa cosa vuole e cosa può comprare, anche perchè nessuno sta mettendo in dubbio la qualità dei vari prodotti.

Per farvi un esempio, il noto marchio della pasta dell’Eurospin, Tre Mulini viene prodotto da un colosso 100% Made in Italy che tutti conoscete benissimo. Ecco di quale parliamo.

Non solo Tre Mulini da Eurospin

Vari brand molto famosi

Tornando a noi, come vi dicevamo, anche sull’attuale volantino potrete trovare molti prodotti a marchio Tre Mulini, ma vi siete mai chiesti chi è che li produce in realtà? Giusto per farvi qualche esempio, i formati di pasta secca da 500 grammi sono affidati a Agnesi, Poiatti e Ceccato, la pastina per i bambini a Colussi e ancora la linea deluxe dell’Eurospin, Le nostre stelle viene prodotta direttamente dalla Garofalo. Come potrete intuire dunque, dietro ai prodotti di sottomarca ci sono comunque aziende molto famose.

Detto ciò, per ogni articolo che comprate nel noto discount, per essere certi del nome del produttore non dovete fare altro che leggere le varie etichette, in quanto al loro interno sono riportati tutti i dettagli che vi interessano. Non ci resta dunque che augurarvi una buona spesa a prescindere dal luogo in cui vi rifornirete.