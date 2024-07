Bonus TV 2024: se appartieni alla cerchia magica di italiani richiedilo subito | Manca una manciata di giorni e resti escluso

Ecco come richiedere facilmente il Bonus Tv 2024. Non perderti questa occasione e approfittane subito. Mancano pochissimi giorni.

Con l’introduzione del nuovo e inedito standard europeo DVB-T2 le cose cambieranno leggermente per tutti coloro che posseggono una televisione. Quello che però non tutti sanno è che è possibile richiedere il Bonus Tv 2024 e ricoprirà una buona fetta della popolazione italiana. Ecco dunque di che cosa si tratta e perché non dovresti farti scappare questa occasione. Mancano una manciata di giorni prima che sia troppo tardi.

In queste ore si è sentito parlare più e più volte del cosiddetto standard europeo DVB-T2 riguardante le televisioni degli italiani.

Sembrerebbe infatti che molto presto il digitale terrestre permetterà una modalità di trasmissione televisiva migliore e di maggiore qualità. I video, le immagini e le frequenze radio saranno dunque rese ottimali per i cittadini. Alcune persone tuttavia potrebbero restare escluse e dovranno necessariamente acquistare un dispositivo di decodificazione del segnale (per non perdere la visibilità di alcuni canali). Eppure, se anche tu non hai la possibilità di spendere il tuo denaro, potresti richiedere il Bonus Tv 2024.

Ma ecco di che cosa si tratta, come poterlo richiedere e la data entro cui non resterai escluso.

In che cosa consiste il Bonus Tv 2024

Questo bonus permetterà ad una buona fetta della popolazione di ricevere gratuitamente e direttamente a casa un decoder compatibile con il nuovo segnale. I requisiti sono: essere dei cittadini residenti in Italia aventi un’età maggiore ai 70 anni, una pensione che non superi i 20mila euro l’anno e che abbiano intestato il canone Rai. In questo modo, sarà possibile richiedere un decoder DVB-T2 che tuttavia non abbia un prezzo maggiore di 30€.

Ma come comportarsi per richiedere questo importante incentivo? Scopriamolo subito insieme.

Come poter fare domanda

Il cittadino potrà richiedere il decoder attraverso tre modalità differenti: recandosi direttamente in un ufficio postale, contattando il numero verde 800.776.883 per fissare una data di consegna o utilizzando direttamente la procedura online. Basterà andare sul portale creato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e autentificarsi con il proprio codice fiscale. Per scoprire se un televisore sia compatibile o meno con la nuova tecnologia DVB-T2 basterà premere i tasti 558 della televisione e scoprire così se sia aggiornata. La data di scadenza è il 28 di agosto e non aspettare prima che sia troppo tardi.

Insomma, sfrutta il Bonus Televisione 2024 per non spendere neanche un euro per un nuovo decoder.