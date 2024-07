1 Ombrellone e 2 Lettini a 700€: se finisci in questa spiaggia sei rovinato | Stanno scappando tutti

Attenzione se finisci in questa spiaggia. Potresti spendere 700€ per un ombrellone e due lettini. Ecco dove nello specifico.

Oggigiorno anche permettersi una giornata al mare è diventato certamente un lusso per pochi. Questo perché, per prenotare un ombrellone e due lettini, i prezzi hanno raggiunto delle cifre stellari che possono arrivare persino a 700€. Esiste in particolar modo una spiaggia dai cui dovresti scappare se non vuoi vedere il tuo portafoglio svuotarsi in un batter d’occhio.

Non tutti possono più avere il lusso di passare qualche giorno lontani dalla città, il caldo e lo smog per concedersi qualche giornata al mare.

Se prima permettersi un ombrellone e due lettini era cosa comune, oggi le cose sono cambiante e non poco. In questo modo fare le vacanze al mare è diventato praticamente impossibile, soprattutto se non si è disposti a sistemarsi in mezzo alla calca della spiaggia libera. Secondo una recente indagine di Codacons, le cifre sono decisamente aumentate negli ultimi anni. Questo perché tutti quanti sognano qualche giorno al mare e i “manager” dei lidi hanno visto bene di aumentare le cifre a prezzi esorbitanti.

Ma ecco dunque nello specifico quanto potresti arrivare a spendere per una giornata al mare nella nostra nazione.

Le cifre secondo Codacons

Come accennato precedentemente, Codacons ha deciso di fare un indagine sui lidi più costosi della nostra nazione. Quello che ne è emerso è che i listini dei prezzi sono aumentati del 3/5%. Se si desidera passare una giornata in uno stabilimento standard, la cifra media è di 32/35€. Tuttavia il nostro territorio vede delle grosse differenze di prezzo; a Sabaudia, ad esempio, il prezzo per un ombrellone e due lettini può essere di 45€ al giorno, ma in alcune località della Sardegna la cifra può arrivare persino a 120€.

Questi non sono tuttavia i lidi più cari da cui dovresti scappare immediatamente se ci capiti per sbaglio!

I lidi da 700€ nella nostra nazione

Al primo posto come prezzo più caro, troviamo le Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse (Le). In questo lido, per prenotare un gazebo con due sedute dove passare la giornata, la cifra è di ben 696€ al giorno. Un prezzo da capogiro che tuttavia non sembra essere l’unico. Anche per passare una giornata al Twiga di Forte dei Marmi servono 600€ per poter prenotare la tenda araba (con sofà, due lettini grandi e due lettini standard, una sedia e un tavolo).

Delle cifre che sicuramente non tutti potrebbero permettersi e che rendono sempre di più la spiaggia un lusso per pochi!