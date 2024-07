335€ di multa per non aver visto un cartello: niente sconti | Se sbagli anche tu sei rovinato

Attento a questo cartello, se non lo vedi ti danno una multa folle

Quando ci si mette al volante di un qualsiasi mezzo di trasporto, si deve prestare massima attenzione alle regole del Codice della Strada. Ognuna, infatti, è riferita a un preciso aspetto della circolazione e tutte, se violate, portano a una sanzione anche molto pesante: si va dalle multe pecuniarie fino al sequestro del mezzo, o al ritiro della patente.

La maggior parte delle violazioni, però, comportano delle sanzioni economiche. Si pensi al parcheggio in sosta vietata, oppure al superamento della velocità di pochi chilometri orari: spesso neanche ce ne si rende conto di averle commesse e le si scopre quando si riceve a casa la multa.

Oggi, però, vi parliamo di una fattispecie che può essere estremamente onerosa per le tasche degli automobilisti. Se non vedi questo cartello sei fregato per sempre: la multa è folle.

Multa incredibile se non vedi questo cartello

Oggi parliamo della ZTL, Zona a Traffico Limitato. Questo termine in Italia indica aree specifiche di una città dove la circolazione e l’accesso dei veicoli è soggetto a specifiche restrizioni. Obiettivo di queste aree è quello di ridurre l’inquinamento, diminuire il traffico e migliorare la qualità dell’aria, così come perseverare la storicità di alcune zone. Da città a città le regole sono diverse, soprattutto in relazione agli orari e ai veicoli esenti da questo tipo di divieto. A monitorare le ZTL ci sono solitamente delle telecamere che registrano la targa di ogni veicolo che accede alla zona: se vi entra qualcuno di non autorizzato, al proprietario del mezzo può arrivare una multa.

Nel caso di accesso a un ZTL quando è attiva, la multa varia da un minimo di 80 euro a un massimo di 335 euro. Oltre alla multa base, si possono aggiungere spese di notifica. Nel caso in cui, però, la sanzione venga pagata entro i cinque giorni dalla notifica, allora si ha uno sconto del 30%.

Quando arriva la multa per ZTL

La multa per accesso vietato a ZTL arriva entro massimo 90 giorni dalla data di infrazione. Se giunge al cittadino dopo questo tempo massimo, allora può essere impugnata e non pagata: attenzione, però, perché i 90 giorni si calcolano a partire dal giorno in cui l’infrazione è stata rilevata, non commessa.

Se arriva una multa per ZTL e si ha qualche dubbio in merito, si può contattare il servizio di Polizia Locale del comune interessato per capire i dettagli dell’infrazione.