Crackers Eurospin, per forza uno tira l’altro: li produce un colosso impensabile

Per chiunque si stesse chiedendo il motivo per cui i cracker dell’Eurospin creano dipendenza, in quanto uno tira l’altro, vi diciamo che chi li produce è un colosso impensabile che sa decisamente il fatto suo.

Prima di entrare all’Eurospin i nuovi clienti sono sempre scettici, in quanto gli stereotipi sui discount sono difficile da far cadere, poi una volta provati alcuni prodotti, non riescono più a farne a meno. Così nella lista della spesa settimanale, sono molte le famiglie che inseriscono i loro prodotti nella lista di cose da comprare.

Ogni settimana c’è sempre un prodotto in offerta che attirerà la vostra attenzione, per non parlare delle varie chicche che arrivano dalle corsie, che sia quella dei prodotti da frigo o il resto non importa, sarà impossibile per voi uscire con il carrello vuoto.

A tal proposito c’è un articolo molto gettonato nel noto discount e sono i loro deliziosi cracker, uno tira l’altro, sono irresistibili. D’altronde chi li produce è un colosso del settore, per questo non c’è da stupirsi se sono così buoni.

I prodotti dell’Eurospin che creano “dipendenza”

All’Eurospin sono molti i prodotti che proprio come i loro famosi cracker, creano “dipendenza”, da quanto sono buoni, non se ne potrà più fare a meno. Tra l’altro dal 18 al 28 luglio nel nuovo volantino ci sono diversi prodotti tutti scontati a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.

Per farvi qualche esempio, potrete prendere i loro “Panciottini gusti assortiti” a 1 euro, così come “il sugo fresco al pesto con o senza aglio” sempre a 1 euro e ancora i “formaggini al Parmigiano Reggiano” sempre al medesimo prezzo. Il volantino di questi giorni è veramente molto ricco di sorprese deliziose a prezzi piccoli piccoli, per questo vi conviene non farvele scappare.

I cracker del noto produttore

Sempre nel volantino con data di validità dal 18 al 28 luglio, troverete anche i mitici e gustosi cracker dell’Eurospin a marchio Tre Mulini, il quale come recita la reclaim, oltre ad avere la pasta trafilata al bronzo, utilizzano solo grano al 100% italiano.

Sono degli esperti del settore in quanto al discount di questa linea troverete di tutto dai cracker appunto ai cereali alle farine, fino ad arrivare al delizioso muesli ricco di fibre. Sul volantino troverete per esempio della stessa linea, il “pan bauletto integrale” a 0,99 cent., i “crostoni con farina integrale” a 1,99 euro, i “cracker integrali” a 1,25 euro, i “frollini integrali con cioccolato” a 1,79 euro e molti altri ancora. Che dire, affrettatevi perché le offerte vanno a ruba.